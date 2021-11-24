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Политолог отметил бессмысленность нападения РФ на Украину

Политолог Карасев заявил о бессмысленности нападения РФ на Украину
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России бессмысленно нападать на Украину, поскольку в ней и так уже идет междоусобная война. Об этом в эфире телеканала Ukrlive заявил украинский политолог Вадим Карасев.

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«Когда есть внутренняя борьба между политическими элитами, властью, оппозицией или олигархами <…>, то зачем внешняя война?» — сказал он.

Эксперт отметил, что заявления о подготовке России к нападению звучат на фоне разразившегося на Украине кризиса в энергетике и инфраструктуре.

Он добавил, что наличие внешней угрозы обычно консолидирует политические силы внутри страны, поэтому те, кто видят угрозу со стороны России, должны приводить более убедительные доводы в свою поддержку.

Днем ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ не собирается нападать на Украину и не вынашивает агрессивных планов. Он отметил, что агрессивные действия планирует Украина против Донбасса — ЛНР и ДНР.

До этого, 22 ноября, американское агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что, по мнению разведки США, Россия якобы может планировать нападение на Украину в начале 2022 года и провести его с трех направлений, в том числе через Белоруссию. Утверждалось, что Москва якобы призвала десятки тысяч резервистов, что стало беспрецедентным для постсоветских времен масштабом.

Тогда же вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил, что РФ никогда не использовала и не будет использовать свои Вооруженные силы на юго-востоке Украины. Он высказал мнение, что одна из целей информационной кампании вокруг якобы предстоящего вторжения России на Украину — зафиксировать в мозгах обывателей мнение о соответствующих планах РФ.

20 ноября телеканал CBS News, ссылаясь на источники, сообщал о предположениях американской разведки, согласно которым российское «военное вторжение» на Украину становится более вероятным по мере похолодания.

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