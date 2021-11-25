В офисе Зеленского опровергли планы по введению военного положения на Украине

Власти Украины не планируют вводить военное положение в стране с 1 декабря. Об этом в четверг, 25 ноября, заявил советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк.

«Украина обороняется уже не первый год без такого специфического политико-юридического состояния, как военное положение. И не считает нужным применять его сейчас — даже на фоне имеющейся информации об угрожающей военной активности на территории России вблизи наших границ», — сказал он «РБК-Украина».

Подоляк назвал подобные заявления фейком, которые впоследствии подхватили некоторые украинские деятели, пытающиеся привлечь к себе внимание.

Ранее в этот день бывший депутат Верховной рады Олег Ляшко заявил, что глава государства Владимир Зеленский намеревается ввести военное положение на одном из ближайших заседаний Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Киевские власти, как отметил экс-депутат, планируют ввести военное положение на два месяца с целью контроля за СМИ.

Также он пояснил, что «военное положение — это абсолютное ограничение всех конституционных прав граждан, в том числе на свободу слова, на собственность, на демократические митинги, на любые публичные мероприятия». При этом Ляшко не назвал источники, которые раскрыли ему данную информацию.

В свою очередь, экс-депутат Госдумы, политолог Руслан Бальбек в беседе с «Известиями» отметил, что политический рейтинг украинского лидера можно назвать балансировкой на канате, и, стремясь удержаться у власти, он делает несуразные движения и «хватается за воздух». По мнению эксперта, Зеленскому на данный момент всё равно, как кто-либо оценит его, так как «не упасть» стало главной политической целью украинского президента.

19 ноября экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что Зеленский становится авторитарным. По его словам, украинский лидер попал в ловушку, из которой «трудно выйти». Бывший министр убежден, что Зеленский начал принимать всё больше и больше волюнтаристских решений.

До этого депутат Верховной рады Алексей Кучеренко заявил, что Зеленский неадекватно воспринимает происходящее в стране. Речь идет о высказывании украинского лидера о ситуации в энергетике. По словам Зеленского, сообщения о нехватке угля и газа в стране искусственно «разгоняются».