Экс-глава МВД Украины указал на авторитарность Зеленского

Экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков 16 ноября заявил, что президент страны Владимир Зеленский становится авторитарным.

Аваков считает, что украинский лидер попал в ловушку, из которой «трудно выйти».

«…Эта ловушка случилась, когда прошли парламентские выборы и мы получили монобольшинство. И вдруг никакого баланса не осталось: «я могу всё». И вот это «я могу всё» стало сумасшедшей ловушкой», — сказал он в интервью изданию «Украинская правда».

Экс-глава МВД убежден, что Зеленский начал принимать всё больше и больше волюнтаристских решений.

«И начали возникать абсурдные решения, начали возникать кадровые ошибки. Кадровые ошибки были бы у любого человека, это нормально. Он начал привыкать спокойно увольнять людей, не думая. И точно так же, не думая, назначал новых. Это создавало проблемы. И постепенно-постепенно выработалась такая авторитарная манера», — сказал Аваков.

14 ноября депутат Верховной рады Алексей Кучеренко заявил, что Зеленский неадекватно воспринимает происходящее в стране. Речь идет о высказывании украинского лидера о ситуации в энергетике. По словам Зеленского, сообщения о нехватке угля и газа в стране искусственно «разгоняются».

«Просто жуть, аж страшно стало, вы понимаете. Если честно, простите, я не хотел бы сейчас как-то принижать, ибо это все-таки президент Украины. Я очень аккуратно хочу попросить президента: Владимир Александрович, если вам советники рекомендовали такую речь, гоните их в шею. Это не речь президента, который адекватно воспринимает ситуацию в стране», — сказал Кучеренко в эфире телеканала «Украина 24».

11 ноября стало известно, что рейтинг президента Украины составил 19,3%, что является самым низким показателем с момента избрания Зеленского главой государства.