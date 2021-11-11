Рейтинг Зеленского упал до рекордно низких значений

Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского составил 19,3%, что является самым низким показателем с момента избрания его главой государства. Об этом свидетельствуют данные опроса социологической группы «Рейтинг», опубликованные в четверг, 11 ноября.

Аналитики спрогнозировали ситуацию, при которой в случае ближайших выборов президента Украины за Зеленского отдали бы свой голос всего 21,8%, тогда как за экс-президента страны Петра Порошенко — 14,5%. При этом среди всех опрошенных поддержку президенту выразили только 19,3%.

Следующими в рейтинге оказались представитель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Юрий Бойко — 11,0%, глава «Батькивщины» Юлия Тимошенко — 10,8%, экс-председатель Рады Дмитрий Разумков — 8,8%, а также бывший депутат Евгений Мураев — 6,4%.

Опрос проводился с 4 по 9 ноября. Были опрошены 5 тыс. граждан Украины во всех регионах страны, за исключением территории Донбасса.

В опубликованных накануне данных социологического опроса центра Socis, отмечается, что партия Зеленского «Слуга народа» лидирует в рейтинге политических партий страны, однако ее популярность среди населения заметно снизилась. Так, на вопрос, за какую партию следует отдать голос на выборах в парламент Украины, если бы они прошли 14 ноября, 16,6% респондентов ответили, что поддержали бы «Слугу народа».

До этого, 20 октября, стало известно, что опрос КМИС показал снижение рейтинга президента Украины в октябре текущего года. Так, в сентябре в поддержку украинского лидера выступили 33,3% опрошенных. В октябре же этот показатель снизился до 24,7%.