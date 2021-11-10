Опрос показал падение рейтинга партии Зеленского на Украине до 16,6%

Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» лидирует в рейтинге политических партий страны, однако ее популярность среди населения заметно снизилась. Об этом свидетельствуют опубликованные 10 ноября результаты социологического опроса центра Socis.

Так, на вопрос, за какую партию следует отдать голос на выборах в парламент Украины, если бы они прошли 14 ноября, 16,6% респондентов ответили, что поддержали бы «Слугу народа». За партию «Европейская солидарность» бывшего президента республики Петра Порошенко выразили готовность проголосовать 12,9% опрошенных, за фракцию «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) — 8,6%, а за «Батькивщину» экс-премьера Юлии Тимошенко — 7,6%. Остальные украинские политические силы, согласно исследованию, не превысили бы 5-процентный проходной барьер в Верховную раду.

Центр отмечает, что в рейтинг также была включена «Партия Дмитрия Разумкова» (экс-спикера рады), в поддержку которой выступили 4% участника опроса. При этом уточняется, что фактически такой фракции не существует, однако бывший глава украинского парламента, прошедший в раду под первым номером в списке «Слуги народа», неоднократно заявлял о возможности создания своей политической силы. На данный же момент известно, что Разумков инициировал в парламенте межфракционное объединение «Разумная политика», в которое вошли 25 депутатов, большая часть которых состоит в партии Зеленского.

Соцопрос проводился в период с 29 октября по 4 ноября, в нем приняли участие 2 тыс. граждан из всех подконтрольных Киеву регионов Украины. По данным специалистов, статистическая погрешность при составлении рейтинга составляет 2,4%.

Между тем, в исследовании Socis от 27 сентября популярность «Слуги народа» была существенно выше, а именно 26,4%. В свою очередь «Европейская солидарность» получила 19,1% голосов, ОПЗЖ — 12,7%, а «Батькивщина» — 10,3%.

Ранее, 21 октября, опрос Киевского международного института социологии (КМИС) показал, что правящая на Украине партия «Слуга народа» потеряла лидирующую позицию в рейтинге популярности политических сил в стране впервые с 2019 года. Также проведенное исследование продемонстрировало определенный пессимизм в оценке действующей в стране власти во главе с Владимиром Зеленским.

20 октября стало известно, что опрос КМИС показал снижение рейтинга президента Украины в октябре текущего года. Так, в сентябре в поддержку украинского лидера выступили 33,3% опрошенных. В октябре же этот показатель снизился до 24,7%.

19 октября депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Ренат Кузьмин отметил, что если действующая на Украине власть удержится еще какое-то время, страна может перестать существовать в нынешних границах. По его словам, происходит умышленное уничтожение государства.

10 сентября украинский лидер оценил перспективы своего повторного выдвижения в президенты. По его словам, данный вопрос решит народ страны. При этом глава государства заявил о намерении «выполнить обещания и поехать отдыхать». Он также признался, что не жалеет о вступлении в должность главы государства. Зеленский подчеркнул, что президентство стало для него вызовом.

4 сентября бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что Зеленский за 2,5 года у власти не понял, как управлять страной. Он указал на отсутствие у действующего президента достаточных знаний.