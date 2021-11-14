На Украине усомнились в адекватности Зеленского

Депутат Верховной рады Алексей Кучеренко 14 ноября прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о ситуации в энергетике.

Ранее украинский лидер в своем видеообращении призвал олигархов не играть в «искусственный дефицит» энергоресурсов и пригрозил им «адским периодом» в случае неповиновения. По его словам, сообщения о нехватке угля и газа в стране искусственно «разгоняются».

Кучеренко считает, что такие высказывания свидетельствуют о неадекватном восприятии Зеленским происходящего на Украине.

«Просто жуть, аж страшно стало, вы понимаете. Если честно, простите, я не хотел бы сейчас как-то принижать, ибо это все-таки президент Украины. Я очень аккуратно хочу попросить президента: Владимир Александрович, если вам советники рекомендовали такую речь, гоните их в шею. Это не речь президента, который адекватно воспринимает ситуацию в стране», — сказал он в эфире телеканала «Украина 24».

По мнению политика, приближенные президента «боятся» рассказать ему правду о провалах в сфере энергетики. Кучеренко напомнил, что на Украине простаивает 90% мощностей теплоэлектростанций, находящихся в государственной собственности. Функционирует всего три блока из 23 государственных ТЭС.

«Что можно сказать, если 2 ноября при температуре плюс 15 на улице мы были вынуждены <...> аварийно брать энергетическую поддержку со стороны Белоруссии?» — заключил парламентарий.

9 ноября глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко заявил, что сложная энергетическая ситуация на Украине приведет к обвалу экономики страны.

По его словам, ни одно украинское предприятие не выдержит повышения тарифов, потому что экономика страны основывается на дешевом электричестве.

Попенко уточнил, что за нынешний кризис ответственно государство. Он обвинил украинское правительство в отсутствии долгосрочной политики и в непонимании, как устроен энергетический комплекс страны.

28 октября депутат Верховной рады Людмила Буймистер заявила, что в сфере энергетики на Украине в настоящее время наблюдается катастрофическая ситуация. Такой исход стал следствием провала в процессе заготовки запасов угля и отсутствия поддержки местных добывающих предприятий.

14 октября в украинских СМИ заявили, что страна попала в серьезный экономический «шторм», где, с одной стороны, существует газовая проблема, а с другой — угольная.

За день до этого «Укрэнерго» в отчете сообщило, что запасов угля на украинских ТЭС примерно в 3,9 раза меньше, чем необходимо. Как отметили в национальной энергетической компании, общие запасы уменьшились на 6,5%, его объем составил 666,6 тыс. т.