Зеленский подписал закон о деолигархизации

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «Об олигархах». Об этом украинский лидер сообщил 5 ноября на своей странице в Twitter.

По его словам, закон основательно изменит отношения между крупным бизнесом и политиками.

«Теперь все экономические игроки будут равны перед законом и не смогут покупать для себя политические привилегии», — пообещал он.

Как отметил Зеленский, демократия — это закон и равенство. Он добавил, что закон сломать не даст.

19 октября Верховная рада отказалась отменить закон «Об олигархах», документ передали на подпись главе государства.

Закон «Об олигархах» парламент Украины по инициативе Зеленского принял 23 сентября. На основе документа Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) будет принимать решение о признании олигархом гражданина и внесении его в специальный реестр.

Спустя день на рассмотрение Верховной рады Украины поступило 11 проектов постановлений об отмене закона «Об олигархах». Авторами инициативы стали депутаты от фракции экс-президента страны Петра Порошенко «Европейская солидарность».

Закон предписывает считать олигархами граждан, которые обладают как минимум одним из четырех признаков, а именно: участвуют в политической жизни, имеют значительное влияние на СМИ, а также обладают активами, подтвержденная стоимость которых превышает 1 млн прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.

7 октября директор Украинского института анализа и менеджмента политики (УИАМП) Руслан Бортник заявил, что украинские власти убедили людей в том, что закон сможет оказать серьезное влияние на олигархов, но в реальности инициатива служит совершенно другим целям. По его словам, правящим элитам нужен этот закон в качестве инструмента контроля финансовых потоков и ограничения деятельности СМИ.