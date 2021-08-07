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Большая чистка: почему Зеленский сменил главных силовиков

В МВД прощаются с наследием Авакова, лишились должностей руководители ВСУ и СБУ
Фото: Global Look Press/Evgen Kotenko
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Большая чистка: почему Зеленский сменил главных силовиков
2021-08-06 15:57:26">
2021-08-06 15:57:26
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Президент Украины Владимир Зеленский перетасовал руководителей силовых ведомств. После отставки министра внутренних дел Арсена Авакова со своими должностями попрощались замглавы МВД Антон Геращенко и глава нацполиции Киева Андрей Крищенко. Обсуждается также переподчинение нацгвардии, ее хотят вывести из структуры МВД и отдать под контроль президента. Серьезные изменения происходят и в других силовых структурах. В ВСУ сменился командующий, глава Генштаба, командующий операцией в Донбассе, попрощались со своими должностями несколько начальников СБУ. «Известия» разбирались, с чем связана кадровая чистка.

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Что происходит в МВД Украины

Глава МВД Украины Арсен Аваков ушел в отставку в середине июля. В украинских политических кругах обсуждали разные версии произошедшего. Но чем дальше, тем больше свидетельств того, что причиной стали сложные отношения Авакова с президентом Зеленским. Об этом, в частности, свидетельствуют дальнейшие кадровые решения. 4 августа лишился должности ближайший соратник Авакова, замминистра МВД Антон Геращенко. 5 августа заявление об отставке написал глава нацполиции Киева Андрей Крищенко.

Кроме того, началась атака на аваковские кадры на местах. По данным украинских СМИ, в ближайшее время заявления об отставке напишут главы полицейских управлений Харьковской и Одесской областей. Проблемы начались и у гражданских чиновников. Близкого к Авакову губернатора Харьковской области Артура Товмасяна обвинили в коррупции. Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) считает, что чиновник угрожал увольнением одному из руководителей коммунальных предприятий, тот за сохранение должности дал Товмасяну взятку в размере 1 млн гривен ($37 тыс.). 4 августа губернатору вручили подозрение (аналог обвинения в украинской процессуальной практике), ранее у него в кабинете прошел обыск.

Большая чистка
Арсен Аваков

Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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Еще одно направление атаки на МВД — дробление ведомства. Сразу после отставки Авакова глава фракции «Слуги народа» в Верховной раде Давид Арахамия рассказал о плане деления министерства. «Такие крупные ведомства надо разбивать на несколько инстанций. Нацгвардия должна быть разобщена с полицией, также и пограничная служба. Одна из главных задач нового министра — сделать это разделение», — сказал Арахамия. Он добавил, что дискуссия о дроблении велась два года, но Аваков выступал против.

Процесс переподчинения нацгвардии уже запущен. 29 июля Владимир Зеленский подписал законопроект «Об основах национального сопротивления». В нем говорится, что нацгвардию «при наступлении особого периода» контролирует главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ). При этом режим «особого периода» на Украине уже действует — он был введен и.о. президента Александром Турчиновым в марте 2014 года указом о частичной мобилизации, с тех пор не отменялся. Нынешний закон вступит в силу 1 января 2022 года, а значит, тогда нацгвардия будет выведена из подчинения МВД. Впрочем, украинские СМИ сообщают, что осенью команда Зеленского попытается провести через Верховную раду специальный закон, который передаст нацгвардию под контроль президента без всякого «особого периода».

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Кого убрали в других ведомствах

Серьезные кадровые перестановки произошли в украинской армии. В конце июля Владимир Зеленский отправил в отставку главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака. Причиной представители украинского президента назвали конфликт Хомчака с министром обороны Андреем Тараном. Известно, что Хомчак и Таран перестали общаться осенью 2020 года, во время совместных мероприятий отказывались здороваться. В ноябре 2020-го Таран по результатам служебного расследования вынес Хомчаку и нескольким генералам строгий выговор, потом последовало дисциплинарное взыскание. В ответ главнокомандующий ВСУ обратился в суд с просьбой признать решение незаконным и отменить его.

Причины конфликта не уточнялись, материалы служебного расследования в отношении руководителей ВСУ были засекречены. По одной версии, разбирательство было связано с расследованием крушения военного самолета Ан-26 в Харьковской области в сентябре 2020-го. В результате катастрофы погибли 26 человек. Правительственная комиссия тогда пришла к выводу, что трагедия произошла из-за системных нарушений при организации полетов. В небрежном отношении к службе, в частности, обвинили соратника Хомчака, командующего Воздушными силами ВСУ Сергея Дроздова, ему избрали меру пресечения в виде личного обязательства. По другой версии, руководство минобороны возмутило использование военных транспортных самолетов в коммерческих целях. Об одном из таких рейсов, перевозившем оружие из Болгарии в Руанду, случайно узнал министр обороны, потребовал согласовывать перелеты с ним.

Большая чистка
СБУ
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

Своих должностей также лишились глава Генштаба Вооруженных сил Сергей Корнийчук, командующий десантно-штурмовыми войсками Евгений Мойсюк и командующий операцией в Донбассе Владимир Кравченко. В отставку отправили также главу Службы внешней разведки Украины Валерия Кондратюка. Последнего до недавнего времени называли одним из наиболее приближенных к Зеленскому силовиков. В немилость он попал после скандала с судьей Николаем Чаусом. Того весной похитили и вывезли из Молдавии, но сделали это так топорно, что молдавские спецслужбы установили имена и фамилии участвовавших в операции сотрудников СВР.

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Кадровую чистку пережила и Служба безопасности Украины. В отставку отправили начальника антитеррористического центра СБУ, начальника Главного управления СБУ по борьбе с оргпреступностью, главу службы внутренней безопасности СБУ. По официальной версии перестановки провели для проведения «системной трансформации» спецслужбы. По другой версии, недовольство Зеленского вызвало крышевание эсбэушниками контрабанды. Журналист Юрий Бутусов сообщил, что президент Украины 22 июля провел закрытое совещание, на котором якобы жестко критиковал СБУ за контрабанду сигарет в ЕС.

Что говорят эксперты

Эксперты говорят, что видимых причин для волны отставок в силовом блоке нет. «Возможно, кадровые чистки стали следствием саммита Байдена и Путина. Лидеры США и России договорились снизить градус напряженности на Украине. После этого американцы дали указание Зеленскому сменить тех силовиков, которые настроены на конфронтацию. Вместо них приходят люди, которые менее настроены на силовые действия в Донбассе», — отмечает в беседе с «Известиями» замдиректора Института стран СНГ Владимир Евсеев.

Большая чистка
Военнослужащие Вооруженных сил Украины
Фото: РИА Новости/Николай Лазаренко
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Он напоминает также, что в конце августа состоится встреча Байдена и Зеленского. «Возможно, президент США потребует от украинского коллеги быстрого воплощения некоторых законодательных инициатив, в том числе по Минским соглашениям. В Киеве, вероятно, предвидят этот вариант и пытаются поменять кадровый состав, чтобы лучше контролировать ситуацию в силовых структурах», — считает Евсеев.

Украинский политолог Константин Бондаренко говорит, что главная цель кадровых перестановок — усиление властной вертикали Зеленского. «Президент берет в свои руки управление силовыми структурами. Должности, ответственные посты получают люди, которые верны лично ему. Это особенно важно в преддверии осени, когда жители страны столкнутся с возросшими тарифами, новыми экономическими проблемами, а значит, вероятно, последуют новые акции протеста», — говорит эксперт.

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