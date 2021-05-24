«Каждые полтора-два месяца на Украине проходят маневры НАТО»

Минские соглашения остаются безальтернативным вариантом разрешения конфликта на юго-востоке Украины. Об этом заявил замглавы МИД России Андрей Руденко, курирующий отношения со странами СНГ. В интервью, которое дипломат дал «Известиям» на II Центральноазиатской конференции международного дискуссионного клуба «Валдай», он оценил перспективы расширения ОДКБ, отверг предположения о прямом военном вмешательстве РФ в украинский конфликт и рассказал о ходе интеграции России и Белоруссии.

«Вполне реально собраться специалистам, экспертам и обсудить, какая вакцина лучше»

— Один из ключевых факторов, объединяющих Россию и страны Центральной Азии, — это интеграционные объединения и региональные организации (ЕАЭС, ОДКБ). Как вы расцениваете перспективы расширения их членства? Может ли, к примеру, Узбекистан вернуться в ОДКБ и как проходит сближение с Азербайджаном?

— Узбекистан формально из ОДКБ не выходил, он лишь приостановил свое участие. Поэтому, если у него возникнет такое желание, вернуться ему будет легче всего. Что касается других стран, в том числе Азербайджана, то двери ОДКБ должны быть открыты для всех. Единственное, что может ограничивать вступление, так это определенные положения устава организации, в соответствии с которым для участия в ОДКБ необходимо наличие между его членами дипломатических отношений. Таких отношений нет пока между Азербайджаном и Арменией. Когда они будут установлены — мы надеемся, что это рано или поздно произойдет, — тогда и этот вопрос может встать в практическую плоскость в том или ином виде.

Краеугольным камнем Замглавы МИД России Андрей Руденко Фото: РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ

— На конференции прозвучало предложение создать и продвигать на мировые рынки от лица ЕАЭС единую вакцину от коронавируса. Эта идея была бы релевантна в контексте евразийской интеграции?

— Эта идея интересна. Помимо российских препаратов на нашем евразийском пространстве существует фактически несколько вакцин: есть казахстанская вакцина QazVac, и наши белорусские коллеги сказали, что они уже на подходе к выработке своей вакцины. Поэтому я думаю, вполне реально собраться специалистам, экспертам и обсудить, какая вакцина лучше. А может, оставить все вакцины, поскольку, по мнению медиков, для каждой ситуации, для каждого человека лучше применять специфическую прививку.

«Шансы на улучшение нынешней тревожной обстановки не утрачены»

— Хотела бы затронуть одну из конфликтных частей постсоветского пространства — юго-восток Украины. Насколько острой, сложной является ситуация в Донбассе по сравнению с тем обострением, которое произошло там в конце марта?

— К сожалению, напряженность в Донбассе сохраняется. Вооруженные силы Украины не прекращают обстрелы населенных пунктов, включая пригороды Донецка. Используют запрещенные минскими соглашениями вооружения, включая минометы и артиллерийские установки. В результате гибнут мирные жители, разрушаются объекты гражданской инфраструктуры, в том числе школы и больницы. Это подтверждают наблюдатели ОБСЕ, работающие на востоке Украины.

Тем не менее убеждены, что шансы на улучшение нынешней тревожной обстановки не утрачены. Все зависит от политической воли Киева. Постоянно призываем его не усугублять ситуацию, приступить к честному и добросовестному выполнению обязательств путем прямого диалога с Донецком и Луганском на безальтернативной основе минского комплекса мер, который был утвержден резолюцией Совета Безопасности ООН.

Россия как посредник в процессе урегулирования всячески содействует выполнению сторонами их обязательств, активно работая в рамках контактной группы и «нормандского формата».

— В свете недавнего обострения на юго-востоке Украины в экспертном сообществе и среди западных стран звучали предположения о том, что российские военные вот-вот подключатся к конфликту на стороне самопровозглашенных республик. Насколько обоснованны эти предположения? И возможно ли это в целом, если Донбассу вновь будет грозить большая война?

— Эти так называемые предположения являются частью дезинформационной кампании Киева и его западных кураторов. Ее цель — отвлечь внимание от невыполнения Украиной минских соглашений. Другие задачи — создать еще один предлог для ускоренного принятия Украины в НАТО. Очередным поводом для такой новой кампании, которую мы наблюдали в апреле, стали плановые учения российских Вооруженных сил, которые проводятся каждый год, завершая зимне-весенний период боевой подготовки. Подчеркну, что они проходят на российской территории на значительном удалении от Донбасса. Именно эти учения, которые, кстати, уже завершились, Киев при поддержке США и других стран Запада пытался использовать для оправдания собственного саботажа минских соглашений.

Краеугольным камнем Фото: РИА Новости/Максим Захаров

Реальная эскалация, о которой стараются не говорить наши зарубежные партнеры, происходит на самой Украине. На ее территории США при активной поддержке союзников по НАТО наращивают военную активность, снабжают украинскую армию летальными вооружениями, оказывают ей финансовую и материальную поддержку. В 2021 году на Украине запланировано проведение семи совместных военных учений со странами НАТО, то есть каждые полтора-два месяца там проходят маневры. Фактически происходит милитаризация Украины, что отнюдь не способствует урегулированию конфликта в Донбассе.

— Киев уже давно заявляет о заведомой невыполнимости минских соглашений. Москва, Берлин и Париж говорят об их непреложности, при этом подразумевая под их выполнением разные вещи. Российская сторона была бы готова обсудить пересмотр этих договоренностей, если бы Украина представила конкретные предложения с официальным запросом трансформировать минские соглашения?

— Смысл минских соглашений предельно прост. Киев должен предоставить Донбассу особый статус в составе Украины и гарантировать его в Конституции страны. Этот статус должен обеспечить права жителей Донбасса после госпереворота на майдане и прихода к власти на Украине националистических сил. Жители Донецка и Луганска согласились остаться в составе нынешней Украины именно на этих условиях.

Киев поставил свою подпись под минскими соглашениями, но с первого дня делает все, чтобы исказить их содержание и навязать свою логику урегулирования. На Украине заявляют о ничтожности «Минска» и необходимости его ревизии. Президент Владимир Зеленский публично признал, что эти договоренности нужны Киеву не для решения конфликта, а для сохранения западных санкций против России. Подобного рода рассуждения мы слышали при Петре Порошенко. К сожалению, вне зависимости от смены власти на Украине неизменным остается ее безответственный подход к собственным международным обязательствам.

Российская сторона исходит из того, что минский комплекс мер во всей полноте и последовательности его положений остается безальтернативной политико-правовой основой мирного разрешения конфликта на востоке Украины. Краеугольным камнем процесса урегулирования остается прямой диалог Киева с Донецком и Луганском.

«Граждане России и Белоруссии пользуются равными правами»

— В рамках создания Союзного государства в работе остаются еще два проекта интеграционных дорожных карт. В какие сроки Россия планирует завершить все процедуры и провозгласить создание Союзного государства с Белоруссией?

— Действительно, как об этом было объявлено на недавней встрече глав правительств России и Белоруссии в Казани на полях заседания Евразийского межправсовета, в результате переговоров отраслевых ведомств двух стран удалось согласовать 26 из 28 союзных программ интеграции.

Краеугольным камнем Заседание Евразийского межправительственного совета стран ЕАЭС в расширенном составе в Казани Фото: РИА Новости/Александр Астафьев

По двум оставшимся проектам переговоры продолжаются. Вопрос находится на контроле руководства двух стран и занимает одно из центральных мест в повестке контактов президентов и глав правительств. Не решусь давать прогнозы по срокам, но, насколько нам известно, обе стороны настроены на максимально оперативное нахождение развязок.

Что касается «провозглашения создания Союзного государства», то позволю себе вас поправить. Союзное государство было создано после подписания в 1999 году российско-белорусского Договора о создании Союзного государства и на протяжении более 20 лет продолжает развиваться и крепнуть. В ходе его строительства удалось достичь много такого, что прочно вошло в жизнь простых людей и воспринимается как само собой разумеющееся. Граждане России и Белоруссии пользуются равными правами в сфере медицины, социального и пенсионного обеспечения, образования, свободы передвижения, местожительства и трудоустройства.

Союзные программы нацелены на унификацию законодательства России и Белоруссии в различных областях, обеспечение равных условий работы хозяйствующих субъектов двух стран, построение единых финансовых, энергетических рынков, транспортного и миграционного пространства, формирование общей промышленной и сельскохозяйственной политики. Подписание и реализация союзных программ придадут мощный импульс развитию Союзного государства, позволят вывести на новый уровень взаимодействие России и Белоруссии в социальной, экономической и гуманитарной сферах во имя благополучия и процветания их граждан.