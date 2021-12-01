Паспорта в стол: зачем Зеленский предложил украинцам двойное гражданство

Владимир Зеленский внес законопроект о множественном гражданстве для украинцев, проживающих за рубежом . Об этом он объявил во время своего обращения к депутатам Верховной рады. Тех, кто проживает в «недружественных странах», инициатива не коснется. Как пояснили «Известиям» в экспертном сообществе, украинский лидер выдвинул ее с прицелом на президентские выборы — чтобы заручиться голосами зарубежной диаспоры . Идея прозвучала на фоне обострения в Донбассе. Зеленский вновь заявил, что урегулировать его надо напрямую с РФ. Москва на это в очередной раз ответила: Россия — не сторона конфликта, он внутренний, а потому и решать его должны сами украинцы.

Притяжение украинских граждан

1 декабря Владимир Зеленский выступил с ежегодным обращением к Верховной раде. Кроме него, в этот день ждали еще два события: введения военного положения , слухи о котором широко разошлись с подачи экс-депутата, лидера Радикальной партии Олега Ляшко, и госпереворота , который на пресс-марафоне 26 ноября анонсировал сам украинский президент. К нему, по словам Владимира Зеленского, может быть причастен бизнесмен Ринат Ахметов — его «в войну против государства» «втягивает близкое окружение», а раскручивают скандал якобы «некоторые представители РФ и Украины».

В итоге ни военного положения, ни госпереворота не случилось . И если слухи о первом президент развенчал всё на той же пресс-конференции, то со вторым дело оказалось гораздо серьезнее. 29 ноября Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что начала расследование подготовки «захвата власти» группой граждан РФ и Украины . Деталей ведомство не предоставило — «о ходе расследования будет сообщено позднее», говорится на его сайте.

Сам Ринат Ахметов, чьи отношения с главой государства в последнее время перешли в фазу открытого противостояния, предположение президента отверг . «Информация, обнародованная Владимиром Зеленским — о якобы втягивании меня в какой-то государственный переворот, является полной ложью. Я возмущен тем, что втянут в эту ложь , несмотря на то, что говорит президент», — сообщается в посте, опубликованном на странице Facebook холдинга бизнесмена System Capital Management.

Паспорта в стол Фото: РИА Новости/Стрингер

Про потенциальный переворот Владимир Зеленский больше не говорил. Он сконцентрировался на нынешних и планируемых достижениях в социальной сфере — повышение зарплат и доплаты пенсионерам, а также анонсировал ряд новых законов. В частности, внес в раду законопроект о множественном гражданстве для представителей украинской диаспоры за рубежом — в первую очередь в Канаде, ЕС и США . «65 млн украинцев со всего мира теперь будут чувствовать себя не диаспорой, не просто людьми украинского происхождения, а украинскими гражданами и равными украинцами», — сказал президент.

С такой идеей Владимир Зеленский выступил на встрече с представителями украинской общины во время своего визита в США. Тогда же он уточнил, что предоставить гражданство всем этническим украинцам Киев не может, поскольку некоторые из них живут в «недружественных странах».

— Сделать для какой-то отдельной страны двойное гражданство — такого нет. Да, в этих странах живет много украинцев. А в России их меньше, что ли? Он хочет так украинцев на первый и второй сорт поделить? — вознегодовал в беседе с «Известиями» глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

В экспертном сообществе считают, что лидер Украины делает ставку на эту идею исходя из грядущих президентских выборов, которые пройдут в стране в 2024 году .

— Думаю, ему подсказали эту идею, ссылаясь на пример Молдавии, где на выборах [президента в 2020 году] за Майю Санду проголосовали молдаване, которые живут и работают в Европе , — пояснил «Известиям» глава Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. — Если эти люди получат украинский паспорт и право голосовать, то ясно, что они поддержат противников России. Но это длинная история, и не факт, что она будет реализована .

Разговор из двух измерений

Обращение к раде прошло на фоне очередного дипломатического обострения отношений с Россией. Уже больше месяца западные страны и Украина обвиняют Москву в том, что она стягивает военных к границе республики, якобы готовя наступление на ее территорию . Так, 29 ноября на брифинге для иностранных журналистов глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил: «Там находится более 40 батальонных тактических групп, составляющих 115 тыс. российских военных».

Москва, в свою очередь, обвиняет Киев в отказе от мирного урегулирования. 125 тыс. человек — именно столько украинских военнослужащих, по словам представителя МИД РФ Марии Захаровой, находятся сейчас в Донбассе . «По информации специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине, нарушения режима прекращения огня фиксируются уже не локально, а вдоль всей линии соприкосновения», — подчеркнула дипломат на брифинге 1 декабря.

— Думаю, что порядок цифр, которые назвала Мария Захарова, совпадает с реальностью. Обострение на линии соприкосновения усиливается , — сказал «Известиям» представитель самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в трехсторонней контактной группе (ТКГ) Родион Мирошник. — Главная тенденция в том, что Украина активнее использует для нанесения ударов тяжелую артиллерию — причем это касается тех мест, которые не обстреливались на протяжении нескольких лет . Ситуация достаточно жесткая, и прогнозировать ее развитие невозможно.

Паспорта в стол Президент Украины Владимир Зеленский Фото: REUTERS/Ukrainian Presidential Press Service

Ситуацию в Донбассе затронул и Владимир Зеленский в своем обращении. По его мнению, чтобы решить конфликт, Украине нужны «прямые переговоры с Россией» . На это отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в очередной раз подчеркнул: Россия — не сторона конфликта , его могут решить только сами украинцы — Киев и представители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

На протяжении 2021 года Владимир Зеленский несколько раз настаивал на организации его личной встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Еще весной российский лидер говорил, что был бы готов принять своего украинского коллегу в Москве, «если речь идет о развитии двусторонних отношений». Но к осени стало понятно, что российско-украинского саммита не будет. «Понимаете, очень сложно говорить с господином Зеленским. Господин Зеленский, например, упорно называет Россию участником конфликта на юго-востоке страны. Это не так. Ну это не так», — сказал 17 октября Дмитрий Песков.

Разный взгляд на то, кто участвует в конфликте, — одна из фундаментальных причин, по которой урегулирование в Донбассе сейчас находится в тупике : последний саммит нормандского формата прошел в декабре 2019 года и без выполнения его договоренностей, по словам Москвы, следующей встречи не будет; застопорился процесс по линии МИД и советников нормандского формата; также нет прогресса на переговорах ТКГ.

— Это [единое определение сторон конфликта] очень важный вопрос. Без него вряд ли можно говорить о полном урегулировании, — сказал «Известиям» директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов. — Тем не менее семилетний опыт показал, что даже с учетом этого противоречия можно принимать консолидированные документы. Показательный пример — дополнительные меры по поддержанию режима прекращения огня, согласованные в июле 2020 года .

По оценке эксперта, политические вопросы отягощены этой проблематикой, и единого документа из-за нее, видимо, быть не может. Но по другим трекам — в частности, гуманитарному и экономическому — без уточнения этого вопроса двигаться вполне реально, подытожил Денис Денисов.