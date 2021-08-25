Застойчивое развитие: как Украина отметила 30-летие независимости

Украина отметила 30-летие независимости крупнейшим военным парадом в своей истории . Затратное мероприятие прошло в год, когда дефицит бюджета страны превышает 5,5% ВВП — при том, что еще в 2020 году президент Владимир Зеленский говорил, что считает бессмысленным превращать парад в «аттракцион» . Вице-спикер российского Совфеда Константин Косачев заявил «Известиям»: прошедшие 30 лет украинской независимости — «время упущенных возможностей» , и подчеркнул, что из постсоветских республик это единственная страна, которая не смогла приблизиться к экономическим показателям 1990-года . В Госдуме считают, что путь к восстановлению украинской экономики лежит через возрождение отношений с Россией и постсоветским пространством.

Парад среди дефицита

Парад в честь Дня независимости Украины прошел с размахом: как говорится в сообщении Минобороны, в нем приняли участие свыше 5 тыс. военных, 100 летательных аппаратов и 400 единиц военной техники.

Особое внимание обратил на себя крупнейший в мире транспортный самолет Ан-225 «Мрия», спроектированный и построенный на ГП «Антонов». Свой первый за 30 лет госзаказ предприятие получило лишь в декабре 2020 года. С 2016 по 2019 года завод не выпустил ни одного самолета , а иностранные заказы из Китая и с Ближнего Востока были отозваны — предприятие не исполняло контракты. В целом, большинство моторизованной техники, которая была представлена во время парада на Крещатике, оказалось иностранными разработками . К примеру, были продемонстрированы турецкие беспилотники Bayraktar TB2 — устройства, которые поступили на вооружение Украины лишь в июле этого года.

Застойчивое развитие Cамолет Ан-225 «Мрия» Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Volodymyr Tarasovukrinform

По центру Киева прошли военнослужащие из 30 государств, включая представителей США, Канады, Грузии, Молдавии и стран Прибалтики. В последний раз военный парад сопоставимого масштаба прошел в 2018 году при тогдашнем президенте Петре Порошенко.

Придя к власти в 2019 году, Владимир Зеленский постановил отменить такие мероприятия, а освободившиеся средства бюджета — президент говорил о сумме в 300 млн гривен (829 млн рублей) — направить на помощь военнослужащим . В 2020 году решение не проводить парад в Киеве президент объяснил так: «Военная техника должна присутствовать на передовой, а не превращаться в аттракцион». Год спустя Владимир Зеленский свое мнение, видимо, изменил .

По данным Минобороны Украины, в этом году на проведение парада в честь Дня независимости правительство страны выделило более 5,4 млрд гривен (14,9 млрд рублей). Половина этой суммы пойдет на модернизацию шести региональных аэропортов (2,4 млрд гривен), а непосредственно на парады, по данным минфина Украины, потрачено около 100 млн гривен (276 млн рублей). В то же время прогнозируемый дефицит украинского бюджета в 2021 году составит 5,5%, расходы Украины ($45, 6 млрд) превысят доходы ($37,53 млрд) на $8 млрд.

В своей торжественной речи Владимир Зеленский отметил, что «только сильную Украину пригласят в ЕС и НАТО». Потому стране необходимо наращивать военные мощности . По этой причине, видимо, в бюджете Украины на 2021 год на национальную безопасность и оборону заложено 267,3 млрд гривен ($9,19 млрд), или 5,93% ВВП. Это на 8,6% больше суммы, заложенной в 2020 году. И хотя Владимир Зеленский шел на выборы под лозунгом «мира в Донбассе», украинский оборонный бюджет 2021 года за годы независимости страны стал самым крупным.

Застойчивое развитие Фото: REUTERS/Gleb Garanich

«Мы не позволим аннексировать наших ученых, спортсменов, писателей, героев, которые победили нацизм» , — пообещал Зеленский. Правда, он умолчал о преступниках и коллаборационистах, из которых в стране фактически сделали национальных героев, как впрочем и о факельных шествиях, тайных тюрьмах и запрете на обучение на русском языке.

Среди соотечественников президент перечислил и академика Сергея Королева, назвав его «великим украинским ученым», а также заявил об «аннексии писателей» Николая Гоголя и Тараса Шевченко . Завершил свою речь Зеленский достаточно миролюбиво, отметив: «Единственное, что может разделять украинцев — это щедро накрытый стол».

Остались с тем же

В России 30 лет независимости Украины воспринимают как «время утрат, ложных ориентиров и упущенных возможностей». По словам вице-спикера Совета Федерации Константина Косачева, все, что сейчас происходит в соседней стране, «исчерпывающим образом демонстрирует порочность курса, связанного с отказом от суверенитета ради приобретения каких-то преимуществ» .

— Украина — единственная республика бывшего СССР, которая до сих пор не достигла уровня 1990 года. Все остальные 14 республик достигли те показатели, превысили их и пошли вперед. А Украина единственная, по состоянию на сегодня, живет на условиях ниже того уровня, на котором она эту независимость достигала , — заявил «Известиям» политик, подчеркнув: Россия всегда готова выстраивать тесные отношения с «братским украинским народом».

Его слова подтверждает статистика Всемирного банка : в 1990 году ВВП Украины на душу населения составлял $3965 (по курсу на 2010 год). В 1991 году этот показатель упал до $3624, а к 1998 году рухнул до $1686. В 2020 году ВВП на душу населения на Украине составил лишь $3115. Максимальное за годы независимости значение в $3322 было достигнуто в 2008-м. После разрыва отношений с Россией показатель опустился до $2828 в 2015-м.

Застойчивое развитие Фото: РИА Новости/стрингер

В 1991-93 годах индекс инфляции исчислялся десятками тысяч процентов, но и за последние 10 лет рост цен на товары составил почти 200% . За годы независимости пришли в упадок многие предприятия: Запорожский автомобилестроительный завод, ракетный гигант «Южмаш», Черноморский судостроительный завод, авиазавод «Антонов». Население республики при этом сократилось с 52 млн в 1993 году до 44 млн человек в 2020-м .

В российском истэблишменте уверены: единственное решение для украинской экономики — это интеграция с Россией, Белоруссией и другими постсоветскими странами . Сейчас же, считает первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков, республика остается «подмандатной территорией под внешним контролем».

— На Украине любой глава государства, под каким бы лозунгами он ни избирался, не собирается отвечать интересам народа. Потому что главный заказчик его политики не народ, а те силы на Западе , которые спонсируют нынешний режим, — отметил в беседе с «Известиями» депутат.

Сближение с НАТО фактически вылилось в проект «анти-России», о котором ранее в свой статье писал президент РФ Владимир Путин: «Шаг за шагом Украину втягивали в опасную геополитическую игру, цель которой — превратить Украину в барьер между Европой и Россией, в плацдарм против России. Неизбежно пришло время, когда концепция «Украина — не Россия» уже не устраивала. Потребовалась «анти-Россия», с чем мы никогда не смиримся».

При этом, по оценке экспертов, празднование Дня независимости нельзя рассматривать отдельно от «Крымской платформы», которая прошла 23 августа. Этот саммит был нужен для того, чтобы «возродить кейс Крыма как один из главных на мировой арене» , отметил сказал «Известиям» старший научный сотрудник Института постсоветских и межрегиональных исследований РГГУ Александр Гущин.

Застойчивое развитие Фото: REUTERS/Gleb Garanich

— Россия нужна Западу для газа, для решения ситуации в Афганистане, Сирии. В этом свете, особенно после женевской встречи Байдена и Путина, кейс Крыма начал уходить из внешней повестки Запада. Потому Киев решил вернуть его в поле . Однако это удалось лишь ограниченно — значительная часть первых лиц проигнорировала мероприятие, — констатировал политолог.

Последним и наиболее важным мероприятием в этой связке Александр Гущин назвал предстоящий 31 августа визит Зеленского в Вашингтон на переговоры с Джо Байденом. Отношение американского президента к его украинскому коллеге эксперт оценил как «прохладное»: с 30-й годовщиной независимости Украину поздравлял не президент США, а Госсекретарь Энтони Блинкен. По мнению Александра Гущина, эти детали показывают, что Байден не простил украинцам коррупционный скандал с участием его сына Хантера, всплывший аккурат к президентским выборам в США.