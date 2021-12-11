«Составная часть национализма»: на Украине участились проявления ксенофобии

На Украине вслед за уничтожением памятников ВОВ совершаются гонения еврейской и ромской общин. На Хануку — главный еврейский праздник, который отмечался в начале декабре, — сразу в нескольких городах страны были совершены нападения на основные символы праздника: установленные на улицах городов меноры и ханукии . На Крещатике и вовсе появилась свастика. Лица цыган измазывают зеленкой . Подробности — в материале «Известий».

Разрушение ханукий и нацистская свастика

В этом году Ханука на Украине была омрачена действиями антисемитского характера. В дни еврейского праздника в Киеве и регионах надругались над религиозными светильниками.

Автор цитаты Менору принято ежегодно зажигать в память о чуде, случившемся при освящении храма после победы еврейского военного начальника Иегуды Маккавея над войсками селевкидского царя Антиоха в 164 году до н.э. Согласно преданию, жидкость, необходимая для зажигания лампад, была осквернена врагами. Иудеи нашли один кувшин чистого оливкового масла. Его должно было хватить только на сутки, но оказалось достаточно на восемь дней — срок, необходимый для изготовления новой эмульсии.

В 2021 году главная менора была установлена на майдане Независимости. В момент возведения к ней подошел мужчина.

— Смотрите, что у нас тут происходит. Это ханукия в Киеве. Как вам движ такой? Проверьте, что такое ханукия и что они празднуют. По одной из версий, это победа над славяно-ариями. Раздупляйтесь, кто вы, где вы. Жестяк! К чему эти свечки? Торт будет? — спросил он.

Фото: Telegram-канал Объединенной еврейской общины Украины Менора, поваленная вандалами на Троещине

Мужчина снял полуторачасовое видео и провел прямую трансляцию. Побеседовал с Андреем Рачковым — жителем украинской столицы, который в прошлом году первым публично разрушил менору в Киеве со словами: «Украинцы, мы — сила, ***** [евреям] — могила».

— Год тому назад на Контрактовой площади я повалил ханукию, которая оскверняла памятник Григория Сковороды. И через год мы уже видим ее на майдане. Рука Кремля? Знаете, что ханукия означает на иудейский манер? Символ победы добра над злом. Но Иисус — христиане, это к вам вопрос, — клеймил иудеев и говорил: «Ваш отец — дьявол...» — сказал Андрей Рачков, который, по данным украинских СМИ, тогда не понес наказание за содеянное.

Фото: Telegram-канал Объединенной еврейской общины Украины

На этот раз всё завершилось тем, что основание меноры вновь попытались разломать . Нарушитель был задержан.

После инцидента в Киеве подобные происшествия начали фиксировать в разных городах Украины.

Так, в Днепре мужчины раскачали менору, перевернули и скрылись. В Николаеве перерезали гирлянду на ханукии. В Ровно разорвали светодиоды и , по данным Объединенной еврейской общины Украины, оставили записку: «Иудеи злоупотребляют нашей толерантностью».

В Кривом Роге злоумышленники взобрались на ханукию и подожгли файер. В Ужгороде светильник, установленный возле синагоги, сбросили в реку. Нарисовали свастику и наклеили листовку, обвиняющую евреев в голодоморе.

Всего подобных прецедентов за несколько дней было зафиксировано около десяти.

В столице Ханука завершилась тем, что неподалеку от меноры нарисовали нацистский крест. Один из мужчин подошел к ней и изобразил нацистское приветствие.

Закон о противодействии антисемитизму

Президент Украины Владимир Зеленский, родившийся в украинско-еврейской семье, летом 2020 года поручил правительству проработать вопрос предоставления государственного статуса религиозным праздникам, таким как Рамазан-байрам, Курбан-байрам, Песах, Рош ха-Шана, Ханука, Пасха христиан западного обряда, и другим.

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— Такое предложение подано с целью обеспечения конституционных прав и свобод граждан, реализации равных прав и возможностей всех верующих, почитания истории, культуры, традиций украинского общества как многонационального и многоконфессионального, — отметил глава государства.

В начале октябре 2021 года в Киеве прошла серия мероприятий по случаю 80-летия трагедии в Бабьем Яру. Украинский лидер вместе с иностранными делегатами почтил память более 100 тыс. человек — евреев, а также цыган и представителей других национальностей, — расстрелянных нацистами и полицаями.

Тогда же Зеленский подписал закон «О предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине» № 1770-IX. В документе описывается, как может проявляться ненависть к евреям .

Автор цитаты Проявления антисемитизма, согласно законодательству Украины: — отказ в праве самоидентификации лиц еврейского происхождения; — призыв, сокрытие или оправдание убийства или причинения вреда лицам еврейского происхождения, в том числе из-за радикально-идеологических убеждений или экстремистских религиозных взглядов; — высказывание ложных сведений, стереотипных, ненавистнических и озлобляющих заявлений о лицах еврейского происхождения; — публичные высказывания, связанные с осуждением лиц еврейского происхождения; — отрицание факта преследования и массового уничтожения евреев во время холокоста; — изготовление, распространение любых материалов, содержащих антисемитские высказывания, — публичное использование материалов, символов и изображений антисемитского содержания; — умышленное повреждение или разрушение зданий, принадлежащих еврейским общинам, а также религиозных или культовых сооружений по мотивам антисемитизма; — умышленное повреждение, разрушение или осквернение мест захоронений лиц еврейского происхождения; — призывы к антисемитизму.

За нарушение указанных требований предусматривается административная и уголовная ответственность. Фиксируется право на возмещение материального и морального вреда, причиненного гражданину в результате проявлений антисемитизма.

Несмотря на действие такого закона на территории Украины, уголовные производства по факту разрушения ханукий были открыты по статье «Хулиганство» .

Нападения на цыганок

Осенью на Украине также совершались нападения и на другую этническую группу — ромов .

Неизвестные удерживали четырех женщин возле станции киевского метро. Им разрисовали лица зеленкой. На щеках — кресты, на лбу — надпись «Вор» . Украинские СМИ предполагают, что это произошло после того, как женщин уличили в попытке совершения карманных краж.

Не менее вопиющий случай произошел в самом центре украинской столицы. Мужчина встретил на улице цыганок, которые якобы просили милостыню. Угрожая физической расправой, он принудил девушку взять в рот его палец.

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После того как женщина выполнила требование, он, используя ненормативную лексику, велел представительницам ромской общины покинуть майдан Независимости .

Осквернение менор — это частное явление в ходе общего процесса, связанного с ростом антисемитизма в Украине, заявил глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

— Мы наблюдаем сейчас вспышку. Во время празднования Хануки я раньше такого не наблюдал, чтобы было зафиксировано так много случаев повреждения менор, — отметил он в комментарии Vesti.ua.

По его словам, принятый закон «О предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине» пока не применялся и подчеркнул его необходимость для Украины. Долинский добавил, что вандализм в этом вопросе теперь должен квалифицироваться как антисемитизм.

–– В украинском обществе всегда существовали силы, которые были ориентированы на ксенофобию . Если взять классика Тараса Шевченко, то можно встретить массу стихотворений о том, как украинские казаки убивали евреев, о сетовании на еврейское засилье и страдания, которые они причиняют украинцам. Так что почва для подобных проявлений есть, — сказал «Известиям» кандидат исторических наук Александр Васильев.

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По мнению ученого, сейчас такие силы активизировались, потому что праворадикальное политическое течение — это «часть мейнстрима, а не маргиналы». Их взгляды, заметил Васильев, сейчас «фактически разделяются государственной идеологией».

–– Органичная часть этой идеологии –– проявление враждебности к другим народам. Отмечу, что главными жертвами этой ксенофобии являются русские. Инциденты с евреями и цыганами — часть. Как говорится в поговорке, «когда русских не осталось, придут за теми, кто является не украинцами, следующими по списку», –– отметил Васильев.

«Антисемитизм — составная часть украинского национализма»

Схожая точка зрения, но другие литературные и исторические примеры у члена совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдана Безпалько.

— Первая причина случившегося — долгое время взращивали украинский национализм с разными целями. [Ориентацию на] Запад как альтернативную антироссийскую идеологию. Местная украинская [националистически ориентированная] элита — как инструмент, с помощью которого она всегда могла отказаться от интеграции. Всегда можно указать на группу людей и сказать: «Мы не против вступать в Таможенный союз, но, вот видите, наши граждане не поддерживают». А радикальный украинский национализм включает в себя и антисемитизм, — отметил в комментарии «Известиям» Безпалько.

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Эксперт напомнил, что в ранних произведениях одного из лидеров украинского национального движения конца XIX — начала XX века Николая Михновского прямо указывают этнические группы, которые являются враждебными по отношению к украинцам: великороссы, венгры, евреи, поляки и некоторые другие.

— Поэтому антисемитизм , особенно после опыта сотрудничества Организации украинских националистов (ОУН; организация запрещена на территории РФ) с гитлеровской Германией — составная часть украинского национализма и, можно даже шире сказать, национального сознания, — замечает он.

Долгое время западные партнеры закрывали на это глаза, исходя из своих геополитических целей в плане давления на Россию, уверен собеседник издания: «Это касается не только Украины, но и стран Прибалтики. Каждый год 16 марта по Риге проходит марш памяти СС, хотя там, как известно, располагались концлагеря. Об этом вроде бы помнят, там есть музей... Но странно сочетается — музей холокоста и марши в честь СС. А ведь Латвия — это член ЕС. На нее должны распространяться европейские права и ограничения. Тем не менее никто их не вводит. Потому что страна является посредником в борьбе по сдерживанию Российской Федерации».

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В связи с этим «ничего удивительного, что ядовитые ростки, которые были пущены на Украине еще тридцать лет назад, выросли и дали плоды», считает Богдан Безпалько.

— Утверждается, что Степан Бандера или Андрей Мельник — герои Украины. Возможно, второй официально не признан, но вряд ли его будут сейчас считать там врагом. А люди Мельника участвовали в уничтожении людей в Бабьем Яру: военнопленных, евреев, цыган. Если эти люди — герои, их учение — правильное, идеология — фактически государственная, то почему сейчас нельзя совершать какие-то выходки против евреев или цыган? Вот и вся логика. И я не вижу, чтобы государство с этим особенно боролось, поскольку оно очень и очень слабое, — рассуждает он.

Член совета по межнациональным отношениям при президенте РФ высказался по теме и в разрезе России. В Российской Федерации нет антисемитских проявлений, потому что здесь «очень сильное государство и совершенно другое самосознание», уверен Безпалько.