В Риге прошло шествие легионеров СС

В Риге в субботу, 16 марта, прошел марш памяти легионеров СС, мероприятие завершилось без значительных происшествий. Об этом на брифинге сообщил замглавы госполиции Латвии, руководитель Рижского регионального управления Юрис Шулте.

Шествие по случаю неофициального дня памяти латышского легиона «Ваффен СС» прошло в Старом городе Риги и у памятника Свободы. В акции приняли участие около 1 тыс. человек, сообщает «Интерфакс». Возле монумента участников мероприятия встретили несколько десятков антифашистов. По словам Шулте, сторонники Латвийского антинацистского комитета, встретившие участников шествия с антигитлеровскими плакатами, имели право на протест.

14 марта премьер-министр Латвии Кришьянс Кариньш призвал министров воздержаться от участия в так называемом Дне легионера СС. Кариньш напомнил, что день памяти латвийских солдат — 11 ноября. Если члены кабмина намерены почтить их память 16 марта, то делать это нужно на Братском кладбище в Лестене, а не возле памятника Свободы, отметил он.