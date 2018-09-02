В Эстонии установили памятник солдатам СС

На кладбище поселка Лихула, располагающемся на западе Эстонии, установили копию памятника эстонским солдатам, воевавшим в годы Второй мировой войны в составе 20-й дивизии СС.

Установка монумента, напоминающего надгробную плиту, прошла в воскресенье, 2 сентября, в рамках митинга, посвященного 14-й годовщине демонтажа основного памятника, передает «Интерфакс».

В акции приняли участие около 200 человек. Среди них были представители молодежи и ветераны эстонской дивизии СС. Митинг сопровождался стычками с сотрудниками правоохранительных органов.

Памятник с изображением солдата 20-й эстонской дивизии СС был установлен в 2002 году в городе Пярну, что вызвало волну протестов, и, как итог, он был демонтирован. В 2004 году власти Лихула по собственной инициативе установили памятник на местном кладбище.

На это событие обратила внимания международная общественность и вынудила вмешаться в ситуацию власти Эстонии. Правительство Юхана Партса, опасаясь за репутацию страны, постановили вновь демонтировать памятник.