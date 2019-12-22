Ханука в последние годы стала одним из самых узнаваемых еврейских праздников. В том числе в России. Связано это и с публичным возжиганием ханукальных светильников, менор, на площадях многих городов нашей страны. Но, думается мне, главный секрет всё же в универсальности символов и смыслов этого «праздника огней».

Напомним вкратце историческую и традиционную канву Хануки. В IV веке до н.э. Александр Македонский захватывает Святую землю у персов, которые тогда ее контролировали. Это приводит к нескольким последствиям как для Святой земли, так и для еврейской истории. Во-первых, с того времени евреи начинают достаточно глубоко соприкасаться с греческой цивилизацией. Можно вспомнить, что называемая Библией книга в общечеловеческом, общецивилизационном плане — это греческий перевод Септуагинта, который стал возможным только благодаря этой военной победе Александра Македонского.

К слову, Александр Македонский в еврейских источниках почитается очень хорошим царем и вполне приемлемым завоевателем на фоне остальных. В первую очередь потому, что проявлял огромную мудрость в ненавязывании неких государственных религий. То есть он считал, что каждая захваченная территория должна существовать в рамках своей религиозной традиции, и поэтому для местных, для уклада их религиозной жизни с приходом Македонского ничего не менялось.

В еврейской традиции это приобрело один очень любопытный оттенок: по талмудической легенде, в благодарность евреи в год после завоевания Македонским Страны Израиля назвали всех новорожденных мальчиков Александрами, и с тех пор это имя стало популярным у евреев. В разных своих формах, в таких как Сендер, оно и сейчас достаточно распространено.

Однако всё это замечательное полиэтническое, полирелигиозное единство, как мы помним из истории, было подвергнуто огромным испытаниям после того, как Македонский умер и его военачальники, полководцы в разных частях его огромной империи стали самостоятельно править этими землями. Не прошло и 140 лет, как Израиль достался Селевкидам. Это была хоть и греческая династия, однако больше имевшая отношение к Азии, к южной Турции, так называемой Антиохии. Династию эту называют греко-сирийской.

При Селевкидах всё было по-прежнему до тех пор, пока к власти не пришел Антиох IV, называемый Епифан, имя которого еврейские мудрецы интерпретировали как «Безумный». Он решил навести порядок, а именно — привнести единую веру во все провинции своей страны.

Захватчики начали религиозные гонения на иудаизм и в конце концов осквернили Храм в Иерусалиме. Это стало последней каплей, и началось народное восстание, завершившееся победой восставших, очищением и обновлением Храма. Символом обновления в еврейской традиции считается чудо с маслом для храмового светильника. Найденного единственного кувшинчика должно было хватить на один день, но масло горело восемь дней, необходимых для изготовления нового.

В память об этом главным ритуалом Хануки стало возжигание на протяжении восьми дней ханукальных свечей — в первый день одной, а затем по нарастающей: в восьмой день восемь свечей. Это первый универсальный символ Хануки — свет, перед которым отступает тьма.

Маккавеи, вожди восстания, кстати, стали почитаемыми героями в христианстве, символом несгибаемости веры. Казалось бы, без единого шанса на удачу они одержали победу. Вот вам и второй универсальный урок Хануки — несгибаемая Вера. Жертвы инквизиции и сгинувшие в ГУЛАГе во имя веры — они и были новыми маккавеями, и пример маккавеев их вдохновлял. Можно убить, но нельзя сломить.

Но, главное, Ханука стала символом возвращения и обновления достоинства народа. Пока люди помнят, они не побеждены. Захватчики и внутренний враг может одерживать победу за победой, но им не победить, пока люди помнят свой Храм и свой Иерусалим. Сто лет пройдет или двести, или даже тысячелетия — но они вернутся, и зажжется огонь Меноры.

Автор — главный редактор журнала «Лехаим», председатель правления Еврейского музея и центра толерантности

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