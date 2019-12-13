Израиль любит троицу: «Ликуд» начал подготовку к новым выборам

Чуда не произошло — премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и глава оппозиции Бени Ганц не смогли договориться о формировании единой коалиции. В полночь 11 декабря кнессет проголосовал за самороспуск . 2 марта 2020 года страна впервые в истории идет на третьи за год выборы. Как заявили «Известиям» в «Ликуде», программа правящей партии останется неизменной, приоритетной темой станет распространение израильского суверенитета на Иорданскую долину. Опрошенные «Известиями» эксперты уверены: Нетаньяху организует беспрецедентную избирательную кампанию и сделает всё возможное для возвращения Наамы Иссахар.

Премьер не нашелся

21 октября Биньямин Нетаньяху признал, что не смог собрать 61 из 120 мандатов для формирования правительства, эстафета перешла к главе оппозиционной партии «Кахоль-лаван» Бени Ганцу . Однако и ему сколотить коалицию не удалось — 20 ноября он вернул мандат президенту Реувену Ривлину. Над страной нависла неловкая пауза — теперь, когда оба упрямых политика потерпели неудачу, казалось, что, может, они наконец договорятся о формировании правительства национального единства (ПНЕ).



Основным камнем преткновения стал вопрос о ротации в кресле премьера — президент Ривлин предложил обоим кандидатам править по два года, но самостоятельно решить, кто же возглавит правительство первым, политики не смогли.

Израиль_2 Глава оппозиционной партии «Кахоль-лаван» Бени Ганц на заседании кнессета Фото: REUTERS/Ronen Zvulun

Ближе к вечеру 11 декабря всё отчетливее прояснялось неизбежное — никакого договора не будет. В 22:30 парламент в первом чтении принял закон о самороспуске. А в полночь, как пошутила арабист, экс-депутат кнессета Ксения Светлова, превратился в тыкву и в третий раз за год распался — следующие, уже третьи по счету выборы состоятся 2 марта.

Как заявили «Известиям» в «Ликуде», партия уже начала предвыборную подготовку, однако основная программа останется неизменной — внести кардинальные изменения за столь короткий срок депутаты не успеют.

— Наши приоритеты останутся прежними — либерализация экономики, снижение налогов, распространение суверенитета Израиля на Иорданскую долину, продолжение непримиримой войны с экспансией Ирана, в том числе в Сирии, Ливане, секторе Газа, — рассказал «Известиям» член центра «Ликуда», один из руководителей предвыборного штаба, Михаил Лобовиков.

Израиль_1 Палестинцы протестуют против строительства израильских поселений в Иорданской долине Фото: REUTERS/Mohamad Torokman

Он также подчеркнул, что активная работа с русскоязычным населением будет только усиливаться.

По мнению ведущего научного сотрудника отдела изучения Израиля Института востоковедения РАН Татьяны Носенко, Нетаньяху также активизирует свои международные связи . Способствовать этому будет и уже запланированный визит президента РФ Владимира Путина в Иерусалим в конце января — он прибудет на открытие памятника в честь жертв Ленинградской блокады.

В эти же дни в Израиле пройдут мероприятия в честь 75-летия освобождения Освенцима, на которые приглашены лидеры большинства европейских стран, а также президент США Дональд Трамп.

Все силы на Иссахар

Совпадение или нет, но 12 декабря в Мособлсуде состоялось рассмотрение апелляции Наамы Иссахар — 26-летней израильтянки, задержанной в России за контрабанду наркотиков и приговоренной к 7,5 года тюрьмы . Девушке не позволили прибыть на заседание суда из камеры СИЗО, с ней связались через видеозвонок. Как только она появилась на экране, родственники Иссахар заплакали, зарыдала и она сама. В итоге суд удовлетворил ходатайство защиты и постановил — 19 декабря гражданку Израиля доставят на заседание.

Возвращение Наамы стало общенациональной темой — президент и премьер еврейского государства обратились к Владимиру Путину с просьбой о помиловании девушки. Однако, как заявил «Известиям» министр по делам Иерусалима, глава российско-израильской правкомиссии Зеэв Элькин, пока никакого ответа на прошение со стороны Москвы не последовало.

Израиль_3 Гражданка Израиля Наама Иссахар (по видеосвязи из СИЗО), приговоренная к 7,5 года колонии общего режима за контрабанду наркотиков, во время рассмотрения жалобы на приговор в Московском областном суде Фото: ТАСС/Артем Геодакян

— Скорее всего, всё будет решаться в закрытом режиме . Возможно, будут задействованы еврейские организации, лидеры которых имеют доступ в высшие органы власти России, они будут лоббировать этот вопрос, — пояснила Татьяна Носенко.

Эксперт также отметила: еще одной идеей фикс станет аннексия Иорданской долины.

Израиль_4 Родственники гражданки Израиля Наамы Иссахар — мать Яффа Иссахар (в центре) и сестра Лиад Голдберг (справа) — после рассмотрения жалобы на приговор Нааме Иссахар в Московском областном суде, которая была приговорена к 7,5 года колонии общего режима за контрабанду наркотиков Фото: ТАСС/Артем Геодакян

4 декабря премьер провел переговоры с госсекретарем США Майком Помпео, чтобы узнать реакцию Штатов на шаги Израиля. Однако сейчас, когда в стране действует техническое правительство, у премьера просто нет легальной возможности принимать такие серьезные решения. Пока это остается одной из уловок для привлечения правого электората, заключила профессор. Но всё может измениться после выборов, когда будет сформирован кнессет.

— На мой взгляд, захвата никогда не произойдет. Не думаю, что Нетаньяху действительно захочет обострять отношения с Иорданией, уже высказавшейся резко против этого шага . Амман остается важным стратегическим партнером не только Израиля, но и США, — рассказала «Известиям» Ксения Светлова.

Потеряют баллы

Пока не возвращена Наама Иссахар и не началась аннексия Иорданской долины, Биньямин Нетаньяху и Бени Ганц могут рассчитывать только на имеющиеся очки . Крупные партии постараются максимально аккумулировать свой электорат, призвав голосовать за крупную силу, а не за мелкие движения, рассказал «Известиям» сотрудник отдела изучения Израиля Института Ближнего Востока РАН Сергей Мелконян.

— Однако, несмотря на то что «Ликуд» и «Кахоль-лаван» убеждают избирателей, будто идут на новые выборы не по собственной вине, они постепенно теряют кредит доверия израильтян. Ведь новые выборы проведут именно за счет налогоплательщиков, — напомнил эксперт. — Но как таковой третьей силы, способной получить голоса в том же объеме, что и две лидирующие партии, сегодня нет.

По мнению израильского политолога Зеева Ханина, прямые и непрямые расходы на выборы могут превысить 3 млрд шекелей — учитывая, что это будет понедельник и властям надо будет оплачивать дополнительный выходной день.

Израиль_5 Бывший министр внутренних дел Израиля Гидеон Саар Фото: Global Look Press/Ilia Yefimovich

26 декабря в «Ликуде» пройдут праймериз, чтобы определить, кто возглавит партию на предстоящих выборах. По мнению политолога Алекса Векслера, если бы Биньямин Нетаньяху уступил главенство в «Ликуде» кому-нибудь в своей партии — на этот пост претендует экс-глава МВД Гидеон Саар, — то в течение часа или полутора в Израиле бы сформировалось ПНЕ.

— Основное условие Бени Ганца — он не хочет сидеть в одном кабинете с премьером, которого обвиняют в нарушении закона, — отметил эксперт. — Если после праймериз партию возглавит Гидеон Саар, то «Ликуд» может набрать меньше голосов, чем с ныне действующим премьером. Но в рамках большой правой коалиции это может принести более выгодные условия на переговорах.