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Поголовная ответственность: реабилитация нацизма обернется «черным списком»

Российские правозащитники дали рекомендации по защите исторической памяти
Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
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Поголовная ответственность: реабилитация нацизма обернется «черным списком»
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2020-03-11 17:58:41
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В России хотят создать «черный список» политиков, историков и депутатов, реабилитирующих нацизм, а также провести детальную инвентаризацию памятных мест и мемориалов советским воинам. Такие рекомендации содержатся в докладе Московского бюро по правам человека. Документ есть в распоряжении «Известий». Его авторы подчеркивают: накануне 75-летия победы в Великой Отечественной войне борьба за историческое прошлое стала актуальной проблемой мирового масштаба. В Госдуме и СФ с правозащитниками согласны и предлагают за искажение истории ввести уголовную ответственность.

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Стирание памяти

В докладе Московского бюро по правам человека «Ампутация памяти», приуроченном к 75-летию победы в Великой Отечественной войне, содержатся следующие рекомендации к соответствующим ведомствам и парламенту:

  • Перейти к составлению «черных списков» политиков, историков, запятнавших себя реабилитацией нацизма, выпадами в адрес Красной армии и СССР в годы Второй мировой войны;
  • Провести детальную инвентаризацию памятных мест и мемориалов советским воинам;
  • Составить «красную книгу» памятников и мемориалов, а также активизировать выработку совместных резолюций, осуждающих расизм, ксенофобию, пропаганду национализма, нацизма, отрицание Холокоста, и активизировать привлечение вандалов к уголовной ответственности.

Чем ближе юбилей Победы, тем чаще мы фиксируем случаи искажения исторической памяти и вандализма. Наиболее последовательно с символами Победы борются политические деятели из государств Центральной и Восточной Европы, в первую очередь Польши, Чехии, Украины, стран Балтии, — пояснил «Известиям» глава Московского бюро по правам человека, член СПЧ Александр Брод.

Поголовная ответственность
Боевые награды ветерана Великой Отечественной Войны
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

По его словам, сегодня эти страны будто соревнуются друг с другом в том, кто больнее ткнет Россию. Например, с 1997 по 2019 год только на территории Польши было уничтожено 420 памятников.

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— Но мы считаем, что на это необходимо давать ответ. Поэтому подготовили рекомендации к министерствам, российскому парламенту и правоохранительным органам, которые должны обратить внимание на эту проблему, — пояснил «Известиям» правозащитник.

В тексте доклада отмечается, что переписывание истории становится всё более организованным и скоординированным политическим курсом европейской политики.

«С помощью дискредитации СССР, уравнивания коммунизма с фашизмом и нацизмом происходит вытеснение памяти о Второй мировой войне мифом о великой победе в ней коллективного Запада, где историческая Россия однозначно рассматривается в качестве стороны зла. Как следствие, утверждение о неправомерности занятия ей места постоянного члена Совета Безопасности ООН», — подчеркивается в документе.

память
Освобождение Польши от немецко-фашистских захватчиков 1945 год

Освобождение Польши от немецко-фашистских захватчиков, 1945 год

Фото: РИА Новости

Как говорится в докладе, на высшем уровне властей Европы при поддержке США утвердился новый «объединительный стандарт», согласно которому СССР и нацистская Германия одинаково виноваты в развязывании ВОВ. Решающий вклад Советского Союза в победу над Третьим рейхом либо отрицается, либо принижается. При этом всячески замалчивается ответственность западных стран в «умиротворении Гитлера», как и политика авторитарных восточноевропейских режимов.

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В числе политиков, которые уже особо отличились своими действиями по стиранию исторической памяти и могли бы войти в «черный список», в докладе упомянуты вице-президент США Майк Пенс, президенты Украины Владимир Зеленский и Польши Анджей Дуда, а также депутаты прибалтийских республик.

Наказывать как можно строже

Беспокойство правозащитников разделяют в Госдуме и Совете Федерации, там призывают принять как можно более строгие меры.

— Проблема искажения истории Великой Отечественной войны более чем острая и актуальная. Конечно, органы власти также должны занять в этом более активную и жесткую позицию, приняв реальные меры по защите исторической памяти о войне, ее победителях и вкладе в это СССР, — заявил «Известиям» первый зампред Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

память
Памятник советскому Воину-освободителю «Бронзовый солдат» на таллинском Военном кладбище

Памятник советскому Воину-освободителю «Бронзовый солдат» на таллинском Военном кладбище. Памятник был перенесен сюда из центра Таллина с холма Тынисмяги

Фото: РИА Новости/Илья Матусихис
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Ему импонирует идея создания реестра памятников героев ВОВ, которую необходимо реализовать не только в России, но и на территории зарубежных стран.

— Созданием этого реестра в России могли бы заняться органы местной власти в регионах. Что касается «черного списка» политиков, то я за персональную ответственность. Если люди занимаются грязью, фальсификацией и искажением исторической памяти, то это действие должно быть наказуемо. В зависимости от степени за это должна быть предусмотрена уголовная или административная ответственность, — отметил депутат.

Зампред Совета Федерации по международным делам Андрей Климов также назвал проблему искажения исторической действительности актуальной.

— Правду о войне и роли в ней СССР пытаются исказить в течении всех 75 лет. Конечно, дополнительные меры необходимы, — заявил «Известиям» сенатор.

Он напомнил о неслучайности поправки в Конституцию о том, что Россия чтит память защитников Отечества и защищает историческую правду.

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Российский историк, эксперт по взаимоотношениям России и Европы в XX веке Александр Чубарьян усомнился в эффективности мер, предложенных правозащитниками.

— Президент Франции Эммануэль Макрон недавно, находясь с визитом в Польше, выступил с некоторыми вещами, с которыми Россия не согласна. Он что, тоже попадет в этот «черный список»? На мой взгляд, это не очень продуктивная вещь, — заявил «Известиям» эксперт.

По его мнению, более эффективными мерами по защите исторической памяти могла бы стать публикация документов о Великой Отечественной войне, активизация публичных дискуссий на эту тему и максимальное противодействие попыткам политизации истории.

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