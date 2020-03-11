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Лавров назвал цель фальсификаторов истории Второй мировой войны

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Фото: РИА Новости/Владимир Гребнев
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Цель фальсификаторов истории Второй мировой войны — исказить устройство послевоенной системы межгосударственных отношений. Об этом в среду, 11 марта, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании Попечительского совета Фонда поддержки публичной дипломатии им. А.М. Горчакова.

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«Налицо стремление подвергнуть кардинальной ревизии не только общеизвестные причины, но и общепризнанные международно-правовые результаты мирового конфликта, очернить освободителей и одновременно обелить и оправдать нацистов и их приспешников», — приводит ТАСС слова дипломатического ведомства.

Лавров отметил, что в преддверии празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне всё чаще проявляются попытки политизировать историю и сфальсифицировать факты.

«На этом фоне самое глубокое беспокойство вызывает нарастание в ряде европейских стран опасных тенденций, таких как нарушение свободы слова, ущемление прав национальных меньшинств, рост экстремистских и откровенно неонацистских настроений», — подчеркнул дипломат.

Лавров добавил, что сейчас необходимо уделить особое внимание защите исторической правды, не допустить пересмотра итогов войны и заниматься укреплением глобальной безопасности.

«Тон этой работе уже задал президент РФ Владимир Путин, в том числе в своих выступлениях на неформальном саммите СНГ в декабре прошлого года и на форуме «Сохраним память о холокосте, боремся с антисемитизмом», который состоялся в Иерусалиме 23 января», — подытожил руководитель российского внешнеполитического ведомства.

19 февраля парламент Эстонии принял резолюцию «Об исторической памяти и фальсификации истории», в которой осуждаются договор о ненападении между СССР и нацистской Германией и его секретные протоколы.

В тот же день посол России в республике назвал резолюцию кощунством и «откровенно недружественным актом эстонского парламента». 23 февраля Путин пообещал пресекать попытки исказить историю Второй мировой войны.

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