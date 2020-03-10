Путин назвал чушью заявления о роли Сталина в развязывании войны

Президент России Владимир Путин во вторник, 10 марта, назвал «чушью собачьей» заявления об ответственности советского лидера Иосифа Сталина в развязывании Второй мировой войны. Об этом он рассказал в очередной части интервью, которое глава государства дал журналисту ТАСС Андрею Ванденко.

«Это же недалекие люди, которые читать-писать не умеют, несут всякую фигню в Европарламенте по поводу одинаковой ответственности Гитлера и Сталина [за развязывание войны], чушь это собачья просто», — сказал Путин.

Он отметил, что никто не сможет отнять у РФ победу во Второй мировой войне. И ощущения, что кто-то способен это сделать, у российского лидера нет.

19 декабря на большой пресс-конференции Путин рассказал, что принятая Европейским парламентом 19 сентября резолюция «О важности европейской памяти для будущего Европы» удивила и задела его.

В документе содержится резкая критика политики руководства СССР. В частности, там есть утверждения, что Вторая мировая война была спровоцирована Германией и СССР, подписавшими договор о ненападении.

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