Медведчук назвал продление ему домашнего ареста незаконным

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук считает, что суд незаконно продлил ему домашний арест по делу о поставках угля из Донбасса. Об этом он заявил 17 декабря.

По словам политика, суд должен был отказать в удовлетворении апелляции как обвинению, так и защите, так как мера пресечения в виде содержания под домашним арестом не может применяться более шести месяцев, которые истекли в ноябре.

«Уголовное преследование в отношении меня является незаконным, обвинения и аргументы, которыми пользуется сторона обвинения, высосаны из пальца и являются недопустимыми. В соответствии с процессуальным законодательством мера пресечения избрана незаконно, продлена незаконно», — объяснил Медведчук свою позицию журналистам после заседания суда.

Политик также заявил, что преследование в отношении него является политически мотивированным, а ситуация в стране имеет признаки диктатуры.

«У нас уже есть все признаки преступной диктатуры, которая внедрена властью, это я утверждаю как человек, являющийся специалистом в области права, государственного строительства и государственного управления», — сказал Медведчук.

Ранее в тот же день Киевский апелляционный суд отказался отменить домашний арест политика по делу о поставках угля из Донбасса. Суд не стал удовлетворять апелляционные жалобы как прокуратуры, так и защиты. Постановление обжалованию не подлежит.

При этом депутат Верховной рады Ренат Кузьмин 17 декабря сообщил о попытке подставить Медведчука. Он отметил, что политик был проинформирован о переносе рассмотрения его дела, однако суд всё равно открыл заседание. Таким образом, по мнению Кузьмина, Медведчука пытались обвинить в уклонении от явки в суд.

2 ноября Медведчук заявил, что возбужденное против него дело о госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму сфальсифицировано Службой безопасности Украины. По его словам, решение суда об избрании меры пресечения незаконно и для этого не было никаких оснований.

По версии следствия, Медведчук в 2014 году организовал поставки угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса в сговоре с высшим руководством Украины.

Как отмечал Медведчук, у стороны обвинения нет доказательств его вины в инкриминируемых преступлениях. Он подчеркивал, что против него выдвинуты «политически мотивированные» обвинения.