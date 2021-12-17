Киевский суд отказался отменить домашний арест Медведчука

Киевский апелляционный суд 17 декабря отказался отменить домашний арест главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука по делу о поставках угля из Донбасса.

Суд оказался удовлетворить апелляционные жалобы как прокуратуры, так и защиты. Постановление обжалованию не подлежит.

Комментируя это, однопартиец Медведчука, депутат Верховной рады Ренат Кузьмин заявил, что политика пытались подставить. По совам Кузьмина, его проинформировали о переносе рассмотрения дела, однако суд всё равно открыл заседание.

Если бы Медведчук не приехал в назначенное время, подчеркнул его сопартиец, то был бы обвинен в срыве заседания и уклонении от явки в суд, а прокурор потребовал бы его ареста.

Ранее, 2 ноября, Медведчук заявил, что заведенное против него дело о госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму сфальсифицировано Службой безопасности Украины. По его словам, решение суда об избрании меры пресечения незаконно и для этого не было никаких оснований.

По версии следствия, Медведчук в 2014 году организовал поставки угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса в сговоре с высшим руководством Украины.

Как заявил Медведчук, у стороны обвинения нет доказательств его вины в инкриминируемых преступлениях. Он подчеркнул, что против него выдвинуты «политически мотивированные» обвинения.