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Депутат рады сообщил о попытке подставить Медведчука

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Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук был проинформирован о переносе назначенного на пятницу, 17 декабря, рассмотрения его дела, однако суд всё равно открыл заседание. Таким образом политика пытались обвинить в уклонении от явки в суд, заявил его однопартиец, депутат Верховной рады Ренат Кузьмин.

Политическое злоключение: в чем обвиняют Виктора Медведчука
И от чего зависит дальнейшая судьба главы политсовета оппозиционной платформы

«Еще месяц назад Киевский апелляционный суд назначил на сегодня на 11:30 (12:30 мск) рассмотрение апелляции на домашний арест Медведчука. Сегодня в 09:00 (10:00 мск) секретарь суда проинформировал адвокатов Медведчука о переносе дела и о том, что приезжать Медведчуку в суд не нужно. Однако ни письменного сообщения о переносе рассмотрения дела, ни повестки о вызове на другую дату Медведчуку не передали. Зная подлость и цинизм нынешней украинской власти, лживость ее представителей, Медведчук всё же поехал в суд. А там — и судьи, и прокуроры, и процесс полным ходом», — написал он в своем Telegram-канале, приложив соответствующую фотографию из зала заседаний.

По мнению парламентария, таким способом Медведчука пытались подставить.

«Если бы [Медведчук] не приехал, то был бы обвинен в срыве заседания и уклонении от явки в суд, а прокурор потребовал бы его ареста», — уверен депутат.

Ранее, 2 ноября, Медведчук заявил, что заведенное против него дело о госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму сфальсифицировано Службой безопасности Украины. По его словам, решение суда об избрании меры пресечения незаконно и для этого не было никаких оснований.

В тот же день Печерский районный суд Киева избрал Медведчуку меру пресечения в виде личных обязательств по первому делу о госизмене. Мера предусматривает возложение на подозреваемого определенных обязанностей, в том числе являться по вызову к следователю, в суд, не покидать город проживания и сдать паспорта для выезда за границу.

12 октября Печерский районный суд Киева снова отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест на срок до 7 декабря. Суд не поддержал ходатайство прокуратуры взять политика под стражу с назначением залога в 1 млрд гривен (порядка $38 млн).

8 октября Медведчуку огласили новое подозрение по статьям о госизмене и содействии терроризму. По версии следствия, речь идет о действиях, направленных на подрыв энергетической независимости Украины.

Главу политсовета ОПЗЖ также обвиняют в покушении на разграбление национальных ресурсов. По делу проходит и его соратник Тарас Козак.

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