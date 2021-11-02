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Суд в Киеве избрал Медведчуку меру пресечения по первому делу о госизмене

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Суд в Киеве избрал главе политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктору Медведчуку меру пресечения в виде личных обязательств по первому делу о госизмене. Об этом во вторник, 2 ноября, говорится в решении суда.

Такая мера предусматривает возложение на подозреваемого определенных обязанностей, в том числе являться по вызову к следователю, в суд, не покидать город проживания и сдать паспорта для выезда за границу.

Медведчук прибыл в суд на заседание по делу о госизмене ранее в этот день.

Ранее политику была избрана мера пресечения по этому делу в виде круглосуточного домашнего ареста, но свыше шести месяцев она длиться не может. Поэтому прокуроры заявили ходатайство об избрании новой меры пресечения в виде личных обязательств.

21 октября президент России Владимир Путин заявил, что Медведчука пытаются привлечь к ответственности на Украине за открытую политическую позицию, направленную на стабилизацию в стране. По словам российского лидера, украинцам не дают возможности сформировать власть, отражающую их интересы.

12 октября Печерский районный суд Киева снова отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест на срок до 7 декабря. Суд не поддержал ходатайство прокуратуры взять политика под стражу с назначением залога в 1 млрд гривен (порядка $38 млн).

Гособвинение заявило о намерении обжаловать в апелляционном порядке меру пресечения.

Медведчук также остался недоволен решением судьи. Уголовное преследование в отношении себя политик назвал незаконным. По его словам, все уголовные дела против него сфабрикованы. Таким образом, по мнению Медведчука, Киев борется с оппозицией и пытается пресечь политическую борьбу с властью.

8 октября в пресс-службе Службы безопасности Украины сообщили об оглашении нового подозрения Медведчука по статьям о госизмене и содействию терроризму в связи с причастностью к незаконной поставке угля из Донбасса в конце 2014 — начале 2015 года.

Главу политсовета ОПЗЖ также обвиняют в покушении на разграбление национальных ресурсов. По делу проходит и его соратник Тарас Козак.

Сам политик 13 мая заявил, что у стороны обвинения нет доказательств его вины в инкриминируемых преступлениях. Он подчеркнул, что против него выдвинуты «политически мотивированные» обвинения, которые он назвал репрессиями и ответом на критику властей.

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