Медведчук прибыл в суд на заседание по делу о госизмене

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук приехал во вторник в Печерский районный суд Киева. Сегодня на заседании должны рассмотреть ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде личных обязательств по делу о государственной измене.

«Прокуроры офиса генпрокурора обратились в суд с ходатайством об избрании меры пресечения подозреваемому в госизмене и покушении на разграбление национальных ценностей народному депутату… Сторона обвинения ходатайствует о мере пресечения в виде личных обязательств с возложением на него обязанностей», — говорится в сообщении офиса генпрокурора Украины.

По его данным, Медведчуку ранее была избрана мера пресечения по этому делу в виде круглосуточного домашнего ареста, но свыше шести месяцев она длиться не может. Поэтому прокуроры заявили ходатайство об избрании новой меры пресечения в виде личных обязательств.

Такая мера предусматривает возложение на подозреваемого ряда обязанностей, в том числе являться по вызову к следователю, в суд, не покидать город проживания.

Ранее, 21 октября, президент России Владимир Путин заявил, что Медведчука пытаются привлечь к ответственности на Украине за открытую политическую позицию, направленную на стабилизацию в стране. По словам российского лидера, украинцам не дают возможности сформировать власть, отражающую их интересы.

До этого, 12 октября, Печерский районный суд Киева снова отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест на срок до 7 декабря. Суд не поддержал ходатайство прокуратуры взять политика под стражу с назначением залога в 1 млрд гривен (порядка $38 млн).

Гособвинение заявило о намерении обжаловать в апелляционном порядке меру пресечения.

Медведчук также остался недоволен решением судьи. Уголовное преследование в отношении себя политик назвал незаконным. По его словам, все уголовные дела против него сфабрикованы. Таким образом, по мнению Медведчука, власти борются с оппозицией.

8 октября в пресс-службе Службы безопасности Украины сообщили об оглашении нового подозрения Медведчуку по статьям о госизмене и содействию терроризму в связи с причастностью к незаконной поставке угля из «оккупированной территории» в конце 2014 — начале 2015 года.

Главу политсовета ОПЗЖ также обвиняют в покушении на разграбление национальных ресурсов. По делу проходит и его соратник Тарас Козак.

Сам политик 13 мая заявил, что у стороны обвинения нет доказательств его вины в инкриминируемых преступлениях. Он подчеркнул, что против него выдвинуты «политически мотивированные» обвинения, которые он назвал репрессиями и ответом на критику властей.

26 февраля телеканал «Перший незалежний», который называют подконтрольным Медведчуку, отключили от спутникового вещания спустя час после начала работы.

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский своим указом прекратил вещание связанных с Медведчуком оппозиционных телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK через спутниковые и кабельные сети.