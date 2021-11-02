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Медведчук заявил о фальсификации дела о госизмене

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Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил 2 ноября, что дело о госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму сфальсифицировано Службой безопасности Украины.

Политическое злоключение: в чем обвиняют Виктора Медведчука
И от чего зависит дальнейшая судьба главы политсовета оппозиционной платформы

«Уголовное дело, которое сегодня было на рассмотрении, — всё это результат фальсификации Службой безопасности Украины. Придет черед, и будет дана правовая оценка, и не только правовая», — сказал Медведчук журналистам после заседания суда.

Кроме того, он заявил, что решение суда об избрании меры пресечения незаконно и для этого не было никаких оснований.

Ранее во вторник Печерский районный суд Киева избрал Медведчуку меру пресечения в виде личных обязательств по первому делу о госизмене. Мера предусматривает возложение на подозреваемого определенных обязанностей, в том числе являться по вызову к следователю, в суд, не покидать город проживания и сдать паспорта для выезда за границу.

12 октября Печерский районный суд Киева снова отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест на срок до 7 декабря. Суд не поддержал ходатайство прокуратуры взять политика под стражу с назначением залога в 1 млрд гривен (порядка $38 млн).

Медведчук в свою очередь заявил, что рассчитывать на суд не приходится, если «ему дают указания из офиса» президента Украины Владимира Зеленского. Уголовное преследование в своем отношении он назвал незаконным, а дело — сфабрикованным и открытым с целью уничтожить оппозицию в стране.

8 октября Медведчуку огласили новое подозрение по статьям о госизмене и содействии терроризму. По версии следствия, речь идет о действиях, направленных на подрыв энергетической независимости Украины.

Главу политсовета ОПЗЖ также обвиняют в покушении на разграбление национальных ресурсов. По делу проходит и его соратник Тарас Козак.

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