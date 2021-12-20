Экс-президента Украины Порошенко заподозрили в госизмене

Бывшего президента Украины Петра Порошенко подозревают в госизмене. Об этом в понедельник, 20 декабря, заявил экс-секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов на брифинге.

«Пятому президенту Украины Петру Порошенко объявили подозрение в государственной измене», — сказал Турчинов.

17 декабря следователи Государственного бюро расследований Украины не смогли вызвать Порошенко на допрос по делу о поставках угля из Донбасса. Уточняется, что в процессе вручения повестки бывший украинский лидер проигнорировал силовиков и уехал.

В тот же день появилась информация, что Порошенко отбыл в заранее запланированное дипломатическое турне в Турцию и Польшу.

Сообщалось, что во вторник, 21 декабря, в Польше Порошенко примет участие в международной конференции по теме «Россия–Украина–НАТО», на которую его пригласил сенат, верхняя палата польского парламента. Там бывший президент Украины встретится с некими представителями политических кругов Польши, рассказали в «Европейской солидарности».

12 ноября глава Службы безопасности Украины Иван Баканов сообщил, что спецслужба проверяет возможную причастность Порошенко и экс-главы Национального банка Валерии Гонтаревой к госизмене при закупках угля из Донбасса.

12 октября глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что дело против него о поставках угля из Донбасса сфабриковано украинскими властями. 8 октября Порошенко отверг заявления властей страны о возможном сговоре с Медведчуком.