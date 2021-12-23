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Путин ответил на вопрос о планах России по «вторжению» на Украину

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Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции 23 декабря прокомментировал публикации в западных СМИ о якобы имеющихся планах по «вторжению» на Украину.

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По его словам, из-за подобных заявлений складывается впечатление, что украинская сторона «готовит третью операцию» в Донбассе. Как указал президент, «есть ощущение, что нас предупреждают».

«Теперь нам говорят: война, война, война. Складывается впечатление, что, может быть, готовят третью военную операцию и нас заранее предупреждают: не вмешивайтесь, не защищайте этих людей, а вмешаетесь и будете защищать — такие-то и такие-то новые санкции последуют. И готовиться, может быть, к этому», — указал глава государства.

Как подчеркнул Путин, Россия должна реагировать и «что-то делать».

Глава государства указал на то, что Москва не могла спокойно смотреть на «кровавый» госпереворот, который произошел в 2014 году на Украине. Власти РФ не могли поступить иначе, кроме как взять под защиту население Крыма, заявил он.

«Как мы могли отказать Севастополю и Крыму, людям, которые там проживают, не взять их под свою защиту, под крыло? Невозможно. Нас поставили в ситуацию, когда мы не могли поступить иначе. Или мы могли совсем безвольно смотреть на то, что происходило на юго-востоке, в Донбассе?» — задал вопрос президент.

Также он указал на то, что Минские соглашения являются единственным способом урегулирования конфликта в Донбассе, однако Киев не хочет их исполнять.

«Минские соглашения, они хорошие или нет? Я считаю, что единственно возможные. Проблема в чем? Не хотят исполнять», — добавил Путин.

В последние недели в ряде западных СМИ появились данные о якобы планах «вторжения» РФ на Украину. Так, 4 декабря американская газета The Washington Post со ссылкой на чиновников в администрации США сообщила, что Россия в начале будущего года якобы намерена осуществить вторжение на Украину, задействовав «до 175 тыс. военных».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал такие сообщения вбросами. По его словам, публикация таких статей является «пустым, безосновательным нагнетанием напряженности».

Российский лидер при этом подчеркнул, что напряженность в Европе — это вина США. Размещение американских элементов ПРО, а также проведение крупномасштабных учений вблизи границ страны вызывает беспокойство РФ.

Владимир Путин проводит пресс-конференцию в 17-й раз. На мероприятие аккредитованы 507 журналистов, в том числе представители изданий, признанных в России СМИ-иноагентами. Президент России проводит встречу с журналистами в формате большой пресс-конференции ежегодно с 2001 года. Мероприятие не проходило только в период, когда Путин занимал пост премьер-министра, то есть с мая 2008 по май 2012 года.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.

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