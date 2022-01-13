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Рябков заявил о возможных провокациях со стороны Украины

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Украина ищет повод, чтобы отказаться от выполнения Минских соглашений, может случиться любая провокация. Об этом в четверг, 13 января, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

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«...Мы имеем таких соседей, как сегодняшняя Украина, которая упивается иллюзией реванша, ищет поводы для того, чтобы окончательно отказаться от выполнения Минского комплекса мер, которая спекулирует на безоглядной, безудержной поддержке со стороны западников», — сказал он в интервью RTVI.

Рябков отметил, что со стороны Украины может быть любая провокация.

«Мы не дадим возложить ответственность за потенциально очень тяжелые последствия этого. Мы просто предупреждаем, что нужен натовский откат», — завял он.

Замглавы МИД указал на то, что Киеву могут прийти в голову самые немыслимые вещи, поэтому нужно положить этому конец и «вернуть Украину к выполнению Минских соглашений по Донбассу».

«Сценарии могут быть совершенно разные. Мы видели, что происходило в прошлом году во всей этой истории с «вербовкой» украинцами российских граждан и с белорусским их транзитом куда-то за границу», — отметил он.

Кроме того, Рябков заявил, что РФ самым решительным образом предостерегает Украину и Запад, если у них есть замыслы военного решения проблемы Донбасса.

9 января официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Минские договоренности являются «живой водой» для спасения Украины. По словам дипломата, Россия выполняет все обязательства перед народом Украины, в том числе оказывая гуманитарную помощь и предлагая решения для урегулирования ситуации.

Ранее, 17 декабря, посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что Россия призвала США простимулировать Украину к выполнению Минских соглашений. Многие американские эксперты уже ясно дали понять, что Киев открыто саботирует договоренности, воздерживаясь от прямого диалога с Донецком и Луганском, отметил посол.

В начале декабря глава МИД России Сергей Лавров предупредил, что попытки Киева изменить ключевые положения Минских соглашений по урегулированию конфликта на Украине могут привести к катастрофе. По его словам, внутриукраинский кризис не будет преодолен, пока Киев уклоняется от выполнения взятых на себя международно-правовых обязательств.

На нежелание Украины выполнять Минские соглашения также указывал президент России Владимир Путин. По его словам, особую озабоченность вызывают провокационные шаги украинской стороны по намеренному обострению ситуации в регионе, в том числе применение запрещенных Минскими соглашениями вооружений.

Киев начал военную операцию против Донбасса, жители которого не согласились с итогами смены власти, в 2014 году. В сложившейся ситуации украинские власти винят Москву, которая многократно подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта.

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