Прямой эфир
Общество
Москвичей предупредили о рекордных за последние 80 лет сугробах
Мир
В ФРГ пригрозили Telegram крупными штрафами в случае несоблюдения законов
Мир
В Алма-Ате военные начали усиленное патрулирование улиц
Мир
Рябков призвал НАТО возвращаться к границам 1997 года
Общество
Сильный снегопад начался в московском регионе
Мир
США не ждут скорых прорывов от переговоров с РФ по безопасности
Мир
Президент Казахстана сменил двух заместителей главы комитета нацбезопасности
Мир
МИД РФ зарегистрировал 1600 заявок россиян на вылет из Казахстана
Экономика
В России изменились региональные тарифы ОСАГО
Мир
В США заявили о намерении продолжить поставки вооружения Украине
Сюжет:

В МИД РФ назвали Минские договоренности «живой водой» для Украины

Захарова: Киев игнорирует Минские договоренности, которые являются «живой водой» для Украины
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Минские договоренности являются «живой водой» для спасения Украины, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

О, мой год: как изменилась наша жизнь в 2021-м
Главные события, о которых говорили в России и в мире - в спецпроекте «Известий»

«Пусть они (власти Украины. — Ред.) думают, а что ждет их, если они не будут выполнять их план жизни. Вот есть, знаете, «живая вода», она перед ними, и это Минские договоренности. Вот пусть они задают себе вопрос, а как они будут выживать в собственной стране, а как дальше и чем, и какими обещаниями они будут кормить свое население, если стоящая перед ними настоящая... живительная таблетка игнорируется, если они придумывают всё что угодно, кроме того плана спасения, который был выработан и им преподнесен», — подчеркнула она в эфире телеканала «Россия 1» 9 января.

По словам дипломата, Россия выполняет все обязательства перед народом Украины, в том числе оказывая гуманитарную помощь и предлагая решения для урегулирования ситуации, например Минские договоренности.

24 декабря представитель МИД РФ заявила, что Киев готовится к силовому решению конфликта в Донбассе. По ее словам, обстановка на линии соприкосновения сторон в Донбассе продолжает деградировать. Миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) за прошедшие две недели насчитала там в пять раз больше нарушений режима прекращения огня, отметила Захарова.

Ранее, 17 декабря, посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что Россия призвала США простимулировать Украину к выполнению Минских соглашений. Многие американские эксперты уже ясно дали понять, что Киев открыто саботирует договоренности, воздерживаясь от прямого диалога с Донецком и Луганском, отметил посол.

В начале декабря глава МИД России Сергей Лавров предупредил, что попытки Киева изменить ключевые положения Минских соглашений по урегулированию конфликта на Украине могут привести к катастрофе. По его словам, внутриукраинский кризис не будет преодолен, пока Киев уклоняется от выполнения взятых на себя международно-правовых обязательств.

На нежелание Украины выполнять Минские соглашения также указывал президент России Владимир Путин. По его словам, особую озабоченность вызывают провокационные шаги украинской стороны по намеренному обострению ситуации в регионе, в том числе применение запрещенных минским комплексом мер вооружений.

Киев начал военную операцию против Донбасса, жители которого не согласились с итогами смены власти, в 2014 году. В сложившейся ситуации украинские власти винят Москву, которая многократно подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта, и призывала Киев к урегулированию.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021