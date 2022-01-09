В МИД РФ назвали Минские договоренности «живой водой» для Украины

Минские договоренности являются «живой водой» для спасения Украины, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Пусть они (власти Украины. — Ред.) думают, а что ждет их, если они не будут выполнять их план жизни. Вот есть, знаете, «живая вода», она перед ними, и это Минские договоренности. Вот пусть они задают себе вопрос, а как они будут выживать в собственной стране, а как дальше и чем, и какими обещаниями они будут кормить свое население, если стоящая перед ними настоящая... живительная таблетка игнорируется, если они придумывают всё что угодно, кроме того плана спасения, который был выработан и им преподнесен», — подчеркнула она в эфире телеканала «Россия 1» 9 января.

По словам дипломата, Россия выполняет все обязательства перед народом Украины, в том числе оказывая гуманитарную помощь и предлагая решения для урегулирования ситуации, например Минские договоренности.

24 декабря представитель МИД РФ заявила, что Киев готовится к силовому решению конфликта в Донбассе. По ее словам, обстановка на линии соприкосновения сторон в Донбассе продолжает деградировать. Миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) за прошедшие две недели насчитала там в пять раз больше нарушений режима прекращения огня, отметила Захарова.

Ранее, 17 декабря, посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что Россия призвала США простимулировать Украину к выполнению Минских соглашений. Многие американские эксперты уже ясно дали понять, что Киев открыто саботирует договоренности, воздерживаясь от прямого диалога с Донецком и Луганском, отметил посол.

В начале декабря глава МИД России Сергей Лавров предупредил, что попытки Киева изменить ключевые положения Минских соглашений по урегулированию конфликта на Украине могут привести к катастрофе. По его словам, внутриукраинский кризис не будет преодолен, пока Киев уклоняется от выполнения взятых на себя международно-правовых обязательств.

На нежелание Украины выполнять Минские соглашения также указывал президент России Владимир Путин. По его словам, особую озабоченность вызывают провокационные шаги украинской стороны по намеренному обострению ситуации в регионе, в том числе применение запрещенных минским комплексом мер вооружений.

Киев начал военную операцию против Донбасса, жители которого не согласились с итогами смены власти, в 2014 году. В сложившейся ситуации украинские власти винят Москву, которая многократно подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта, и призывала Киев к урегулированию.