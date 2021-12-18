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РФ заявила об ожидании от США стимуляции Киева к выполнению Минских соглашений

Посол Антонов: Россия ждет, что США призовут Украину к выполнению минских соглашений
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Россия выразила желание, чтобы Соединенные Штаты простимулировали Украину к выполнению минских соглашений. Об этом в пятницу, 17 декабря, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов в интервью американскому еженедельнику Newsweek.

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По словам дипломата, РФ хочет, чтобы США послали ясный сигнал о недопустимости пересмотра минских соглашений, которые являются бесспорной основой разрешения ситуации.

«У США есть ресурсы, чтобы простимулировать [украинского президента Владимира] Зеленского к имплементации минских соглашений, которые были утверждены резолюцией СБ ООН 2202 и имеют обязательную юридическую силу», — отметил Антонов.

Посол также указал на то, что многие американские эксперты уже дали ясно понять, что Киев открыто саботирует договоренности, воздерживаясь от прямого диалога с Донецком и Луганском.

15 декабря источник «Известий» сообщил, что помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид и замруководителя администрации президента России Дмитрий Козак условились продолжить взаимодействие по имплементации Минских соглашений. Как отметила Донфрид, ее встречи в Москве проходили в русле налаживания предсказуемых и стабильных отношений между Вашингтоном и Москвой.

Также помощник госсекретаря США встретилась с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым. Как рассказали в российском ведомстве, стороны обсудили проблематику гарантий безопасности «в свете непрекращающихся попыток США и НАТО изменить в свою пользу военно-политическую ситуацию в Европе».

До визита в Москву Донфрид побывала в Киеве, где также провела ряд встреч. Сообщалось, что после российской столицы она направилась в Брюссель, где 15–16 декабря состоялись консультации с партнерами США по ЕС и НАТО.

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