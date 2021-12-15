Помощник госсекретаря США рассказала о характере встреч в Москве

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид рассказала, что ее встречи в Москве 15 декабря проходили в русле налаживания предсказуемых и стабильных отношений между Вашингтоном и Москвой. Заявила Донфрид в видеообращении, опубликованном в Twitter посольства США в Москве.

Также Донфрид пообещала передать в Вашингтон полученные в Москве предложения о гарантиях безопасности и поделиться ими на встречах в Брюсселе, куда она направится из столицы РФ.

«Все эти контакты направлены на реализацию поставленной президентом Байденом задачи по выстраиванию стабильных и предсказуемых отношений между нашими двумя странами», — подчеркнула Донфрид.

Ранее в этот день Донфрид встретилась с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым. Как рассказали в российском внешнеполитическом ведомстве, стороны обсудили проблематику гарантий безопасности «в свете непрекращающихся попыток США и НАТО изменить в свою пользу военно-политическую ситуацию в Европе». В здании МИДа высокопоставленный дипломат провела около 40 минут.

Известно, что в планах в Донфрид визит в Брюссель, где где 15–16 декабря состоятся консультации с партнерами США по ЕС и НАТО.

Также в этот день помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что Москва передала представителям Вашингтона конкретные предложения, направленные на выработку юридических гарантий по обеспечению безопасности РФ.

Ранее, 14 декабря, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Соединенные Штаты консультируются с союзниками и партнерами в Европе по формату диалога с Россией по вопросам безопасности.

В тот же день посол РФ в Лондоне Андрей Келин заявил, что члены НАТО в Восточной Европе и Великобритания не хотят вести с Россией диалог по гарантиям безопасности и будут всячески пытаться его не допустить.

Тогда же заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко напомнил, что российский лидер Владимир Путин во время разговора с президентом США Джо Байденом заявлял о необходимости четких юридических гарантий со стороны государств НАТО о неразмещении вблизи границ РФ ударных вооружений и в целом о неразмещении инфраструктуры альянса вблизи российских территорий.

13 декабря замглавы МИД РФ Сергей Рябков указал, что если страны НАТО не отреагируют на требование Москвы о гарантиях безопасности, это приведет к новому витку конфронтации.