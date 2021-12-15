МИД раскрыл детали переговоров Рябкова и помощника госсекретаря США

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков провел переговоры с помощником госсекретаря США Карен Донфрид. Обстоятельно осуждалась проблематика гарантий безопасности. Об этом 15 декабря сообщил на своем сайте МИД РФ.

«Состоялось обстоятельное обсуждение проблематики гарантий безопасности в свете непрекращающихся попыток США и НАТО изменить в свою пользу военно-политическую ситуацию в Европе», — отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Высокопоставленный дипломат находилась в здании МИД России утром в среду около 40 минут. Также в этот день она должна встретиться с заместителем руководителя администрации президента РФ Дмитрием Козаком.

Как сообщал Рябков ранее, в ходе встреч с Донфрид ей представят логику и конкретику идеи Москвы о гарантиях безопасности. Одной из тем обсуждения также называлась Украина, которую американский дипломат посетила до визита в Москву.

Накануне заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко сообщил, что Россия в ближайшее время передаст «на бумаге» США и другим странам НАТО свои наработки по гарантиям безопасности в Европе.

11 декабря стало известно, что что замгоссекретаря США посетит Москву и Киев 13–15 декабря. После этого дипломат отправится в Брюссель, где 15–16 декабря состоятся консультации с партнерами США по ЕС и НАТО.

8 декабря, высокопоставленный представитель американской администрации сообщил, что Соединенные Штаты в ближайшие дни проведут переговоры с Россией и союзниками в ЕС по вопросам безопасности в регионе. Отмечалось, что одной из затронутых тем станет разрешение кризиса вокруг Украины.

В тот же день президент РФ Владимир Путин заявил, что после принятия в НАТО на Украине могут быть размещены вооружения, угрожающие России. Глава государства также выразил надежду, что «все озабоченности в вопросе расширения НАТО» будут услышаны.