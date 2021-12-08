Путин назвал последствия возмножного вступления Украины в НАТО

Президент РФ Владимир Путин 8 декабря сообщил, что после принятия в НАТО на Украине могут быть размещены вооружения, угрожающие России. Также российский лидер назвал провокационным вопрос о том, собирается ли РФ нападать на Украину, заметив, что Россия — миролюбивое государство.

«Нас не может не беспокоить перспектива возможного принятия Украины в НАТО, потому что за этим, безусловно, последует размещение соответствующих военных контингентов, баз и угрожающего нам оружия», — отметил Путин.

По его словам, РФ имеет право защищать свою безопасность в среднесрочной и отдаленной перспективе. Глава государства надеется, что «все озабоченности в вопросе расширения НАТО» будут услышаны.

«К сожалению блок НАТО ведет явно конфронтационную линию в отношении России», — добавил президент.

Альянс недружественно настроен по отношению к России, доказательством этого служит высылка российских дипломатов, которая в конечном итоге привела к приостановке деятельности военной миссии НАТО в Москве, уточнил он.

Путин подчеркнул, что альянс «объявляет Россию своим противником». Вместе с тем он заметил, что Россия не стремится ни к какой конфронтации.

Ранее в этот день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что НАТО начинает подминать Украину под себя, и подчеркнул что для Москвы такие действия являются «красной линией». Представитель Кремля подчеркнул, что Россия никому не угрожает, а лишь принимает меры против угрозы, которая распространяется в сторону ее границ.

Также стало известно, что американский лидер Джо Байден в ответ на обеспокоенность РФ продвижением НАТО на восток пообещал Путина обсудить эту тему с коллегами по альянсу. Как отметил помощник президента России Юрий Ушаков, обеспокоенность Москвой расширением НАТО на восток и вопросами, касающимися предоставления необходимых гарантий безопасности, будет обсуждаться в группе по стратегической стабильности.

Ранее, 18 ноября, президент РФ обвинил НАТО в разрушении механизма диалога. По его словам, альянс проявляет по отношению к РФ подчеркнуто конфронтационный настрой, «настырно» приближает свою военную инфраструктуру к российским границам.

6 октября в альянсе приняли решение отозвать аккредитацию у восьми сотрудников представительства России при организации. В ответ на это министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил о приостановке работы представительства РФ при НАТО с 1 ноября.