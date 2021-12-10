США обсуждают планы контактов с РФ и НАТО по безопасности в Европе

Соединенные Штаты в ближайшие дни проведут переговоры с Россией и союзниками в ЕС по вопросам безопасности в регионе. Об этом сообщил 10 декабря высокопоставленный представитель американской администрации.

«Я думаю, что в ближайшую пару дней мы очевидно продолжим говорить с нашими европейскими партнерами, мы продолжим говорить с нашими российскими партнерами и искать пути движения вперед», — рассказал чиновник в ходе телефонного брифинга.

При этом он отметил, что одной из затронутых тем станет разрешение кризиса вокруг Украины.

По словам представителя американской администрации, речь может идти об уже существующем формате Совет Россия–НАТО.

Ранее в четверг замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что заявления президента США Джо Байдена о встречах с Россией по Украине с участием НАТО — это односторонние заявления.

Онлайн-саммит Путина и Байдена по защищенному каналу видеосвязи прошел вечером 7 декабря. Беседа президентов длилась два часа.

Тогда заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США работают над тем, чтобы урегулировать сложившуюся вокруг России и Украины ситуацию дипломатическим путем.

Заместитель пресс-секретаря также добавила, что власти США намерены объявить о проведении встреч на высоком уровне с участием представителей стран НАТО и России для обсуждения ее обеспокоенности относительно расширения альянса.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с «Известиями» указал на то, что после переговоров говорить о потеплении в отношениях России и США пока не приходится. Вместе с тем он отметил, что лидеры условились назначить доверенных представителей по стратегическим вопросам безопасности в Европе.