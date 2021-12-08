Песков оценил возможность улучшения отношений между РФ и США после переговоров

Говорить об потеплении в отношениях России и США после переговоров российского лидера Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена пока не приходится. Об этом 8 декабря заявил «Известиям» официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Нет, пока об этом (потеплении в отношениях. — Ред.) говорить не приходится. И особого повода для оптимизма пока нет, но, тем не менее, президенты условились, что по стратегическим вопросам безопасности в Европе, по тем самым красным линиям, если говорить примитивно, президенты назначат своих доверенных представителей и эти представители весьма оперативно вступят в переговоры», — сказал он.

Песков также отметил, что Москве и Вашингтону не удалось продвинуться по вопросу функционирования дипломатических представительств.

«Президент Путин вообще предложил — российская сторона достаточно гибко реагирует — мы предложили обнулить все взаимные ограничения, но американская сторона пока оказалась не готова это обсуждать. Сложный разговор будет продолжен», — добавил Песков.

По словам представителя Кремля, о будущих визитах президентов двух стран говорить рано. К этому вопросу можно будет вернуться после общения представителей лидеров стран.

Ранее в этот день политолог Максим Жаров заявил «Известиям», что существенных прорывов в результате саммита президентов России и США не произошло.

По словам эксперта, если диалог сдвинется по линии Собвезов, то это будет большим прорывом в кризисе двусторонних отношений. При этом Жаров указал на то, что те люди, которые в настоящее время окружают Байдена, говорят не очень полезные для продолжения диалога с Россией вещи.

Накануне вечером Путин и Байден провели переговоры в закрытом режиме по защищенному каналу видеосвязи. Общение глав государств длилось два часа.

В Кремле заявили, что саммит Россия–США носил откровенный и деловой характер. Лидеры обсудили реализацию итогов состоявшегося в июне в Женеве российско-американского саммита, а также договорились продолжать диалог между странами.

Байден обратил внимание на якобы угрожающий характер передвижений российских войск вблизи украинских границ и обозначил санкционные меры, которые США и их союзники были бы готовы применить в случае дальнейшей ухудшения обстановки. Он также призвал к деэскалации ситуации. При этом советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан на брифинге по итогам переговоров заявил о наличии у Украины «конструктивных идей» по дипломатии с РФ.

В свою очередь Путин подчеркнул, что не нужно перекладывать ответственность на плечи РФ, так как именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у российских рубежей.