Политолог заявил об отсутствии прорывов по итогам встречи Путина и Байдена

Существенных прорывов в результате саммита президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена не произошло. Об этом в среду, 8 декабря, заявил «Известиям» политолог Максим Жаров.

«Существенных прорывов не произошло, но их и не ожидалось. Поскольку встреча проходила в видеоформате, она и не предполагала достижения каких-то крупных договоренностей. Встреча прошла в формате предъявления претензий к друг другу и заявления позиций по тем или иным вопросам. Из продуктивного надо отметить, что речь идет о продолжении диалога», — сказал он.

По словам эксперта, если диалог сдвинется по линии Собвезов, то это будет большим прорывом в кризисе двусторонних отношений. При этом Жаров указал на то, что те люди, которые в настоящее время окружают Байдена, говорят не очень полезные для продолжения диалога с Россией вещи.

«Разговоры советников по нацбезопасности проводятся по привычным для обеих сторон форматам. К тому же, этот диалог уже имел место и при [экс-президенте США Дональде] Трампе, и при Байдене», — заключил он.

Накануне вечером Путин и Байден провели переговоры в закрытом режиме по защищенному каналу видеосвязи. Общение глав государств длилось два часа.

В Кремле заявили, что саммит Россия — США носил откровенный и деловой характер. Лидеры обсудили реализацию итогов состоявшегося в июне в Женеве российско-американского саммита, а также договорились продолжать диалог между странами.

Кроме того, Байден акцентировал якобы угрожающий характер передвижений российских войск вблизи украинских границ и обозначил санкционные меры, которые США и их союзники были бы готовы применить в случае дальнейшей ухудшения обстановки. Он также призвал к деэскалации ситуации.

В свою очередь Путин подчеркнул, что не нужно перекладывать ответственность на плечи РФ, так как именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у российских рубежей.