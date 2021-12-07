Байден выразил Путину обеспокоенность ситуацией вокруг Украины

Президент США Джозеф Байден сообщил российскому коллеге Владимиру Путину об обеспокоенности Вашингтона и европейских союзников из-за якобы наращивания военного присутствия РФ у границ Украины. Об этом 7 декабря говорится в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома.

Как отмечается, в ходе беседы Байден дал понять российскому лидеру, что США и союзники ответят решительными экономическими и другими мерами в случае военной эскалации.

«Президент Байден подтвердил свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и призвал к деэскалации и возвращению к дипломатии», — отметили в Белом доме.

Там добавили, что Путин и Байден поручили своим командам принять соответствующие меры. США будут действовать в сотрудничестве с партнерами.

Уточняется, что президенты обсудили также стратегическую стабильность и совместную работу по Ирану.

Как стало известно ранее во вторник, переговоры лидеров шли «жестко один на один», переводчики находились в другом помещении. Беседа политиков длилась два часа.

Агентство Bloomberg сообщило, что после встречи с Путиным лидеры Великобритании и ряда европейских стран обсудят с Байденом итоги переговоров на высшем уровне. В этот же день стало известно, что Байден намерен провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским после беседы с Путиным.

24 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Кремль не располагает информацией, подтверждающей боевое применение американского противотанкового ракетного комплекса Javelin в Донбассе, но такие системы на Украине точно есть. По его словам, ситуация остается очень тревожной.

Он обратил внимание, что отправка на Украину военных советников и вооружения странами Запада ведет к дальнейшему нагнетанию на линии соприкосновения.

22 ноября секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов поблагодарил США за оказанную помощь в военной сфере. Неделей ранее Вашингтон передал Киеву около 80 т боеприпасов. Эти поставки — часть дополнительной помощи Киеву в области безопасности, общая стоимость которой составит $60 млн.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.