Белый дом рассказал о желании решить украинский вопрос дипломатическим путем

США работают над тем, чтобы урегулировать сложившуюся вокруг России и Украины ситуацию дипломатическим путем. Об этом сообщила в среду, 8 декабря, заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Наша цель — перейти к дипломатии и не допустить эскалации (в ситуации с Украиной. — Ред.), это и будет в центре нашего внимания. Именно над этим будут работать команды», — отметила Жан-Пьер, находясь на борту самолета президента США Джо Байдена.

По ее словам, об этом американский лидер открыто заявил президенту РФ Владимиру Путину. Заместитель пресс-секретаря также добавила, что власти США намерены объявить о проведении встреч на высоком уровне с участием представителей стран НАТО и России для обсуждения ее обеспокоенности относительно расширения альянса, передает FOX News.

Ранее в этот день Байден заявил, что во время онлайн-саммита, который прошел 7 декабря, он предупредил Путина о готовности американской администрации ввести суровые экономические санкции в случае «вторжения РФ на Украину». Байден указал, что понимает возможность принятия Россией ответных мер.

Президент России подчеркнул недопустимость перекладывания ответственности за происходящее на плечи РФ, так как именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у российских рубежей.

Кроме того, российский лидер подчеркнул, что Россия проводит миролюбивую внешнюю политику. Однако у страны есть право защищать свою безопасность.