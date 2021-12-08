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Байден рассказал о «вежливом» разговоре с Путиным о возможных санкциях

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Президент США Джо Байден заявил 8 декабря, что во время онлайн-саммита он предупредил российского лидера Владимира Путина о готовности американской администрации ввести суровые экономические санкции в случае «вторжения РФ на Украину».

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«Я был весьма прямолинеен. <...> Он (Путин. — Ред.) был вежлив, но я ясно дал понять, что, если он действительно вторгнется на Украину, будут серьезные последствия, серьезные последствия, экономические последствия, подобных которым никогда не было», — сказал Байден во время беседы с журналистами на лужайке Белого дома.

По словам главы Белого дома, он понимает, что Россия может принять ответные меры на эти суровые рестрикции.

Ранее в тот же день стала известна реакция Путина на угрозы Байдена о введении санкций. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, президент отметил, что санкции — вещь не новая, они принимаются достаточно длительное время, только никакого положительного эффекта ни для США, ни для России не дают.

Переговоры Путина и Байдена прошли в закрытом режиме по защищенному каналу видеосвязи накануне. Общение глав государств длилось два часа.

Байден обратил внимание на якобы угрожающий характер передвижений российских войск вблизи украинских границ и обозначил санкционные меры, которые США и их союзники были бы готовы применить в случае дальнейшего ухудшения обстановки. Со своей стороны президент России подчеркнул недопустимость перекладывания ответственности за происходящее на плечи РФ, так как именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у российских рубежей.

Как указывал Песков ранее, в Кремле видят явно агрессивную риторику Запада по Украине и вбросы СМИ по якобы планируемому вторжению России в эту страну.

Днем ранее сообщалось, что законодатели Соединенных Штатов убрали положение о введении санкций против газопровода «Северный поток – 2» из согласованного проекта оборонного бюджета страны на будущий финансовый год. Хотя до этого санкционеры требовали, чтобы данные рестрикции были включены в законопроект по обороне. Кроме того, согласно тексту законопроекта, в оборонный бюджет США также не вошли санкции по суверенному долгу России.

Глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов считает, что конгресс США исключил санкции против РФ из оборонного бюджета, поскольку законодатели понимают, что они нанесут вред американской экономике. По его мнению, американцы не раз прикрывались темой «агрессии» России против Украины, поэтому «раз агрессии нет, можно и исключить» санкции из бюджета.

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