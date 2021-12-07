Климов оценил решение конгресса США убрать санкции против РФ из бюджета

Глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов считает, что конгресс США исключил санкции против РФ из оборонного бюджета, поскольку законодатели понимают, что они нанесут вред американской экономике.

«Одно дело — поговорить, другое — понимать, какой ущерб эти санкции нанесут американской экономике», — сказал политик 7 декабря «РИА Новости».

По мнению Климова, американцы не раз прикрывались темой «агрессии» России против Украины, поэтому «раз агрессии нет, можно и исключить» санкции из бюджета.

Как уточнил сенатор, решение об исключении санкций могло быть принято спонтанно.

Ранее во вторник сообщалось, что законодатели Соединенных Штатов убрали положение о введении санкций против газопровода «Северный поток – 2» из согласованного проекта оборонного бюджета страны на будущий финансовый год. Хотя до этого санкционеры требовали, чтобы данные рестрикции были включены в законопроект по обороне. Кроме того, согласно тексту законопроекта, в оборонный бюджет США также не вошли санкции по суверенному долгу России.

В свою очередь, Белый дом, который выступает против санкций относительно компании — оператора трубопровода, этот шаг республиканцев раскритиковал.

В тот же день премьер-министр федеральной земли Мекленбург – Передняя Померания Мануэла Швезиг раскритиковала подготовку США санкций против принимавших участие в проекте «Северный поток – 2» компаний.

29 ноября представители Республиканской партии в сенате конгресса США единогласно заблокировали проект оборонного бюджета на следующий год. Перед голосованием лидер республиканцев Митч Макконнелл предупредил, что члены партии заблокируют проект документа, поскольку демократы не захотели вносить в него их предложения. В частности, инициатива предполагала наложение дополнительных санкций против «Северного потока – 2». Это предложение вызвало крайнее раздражение сенаторов от Демократической партии.

Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в агрессивных действиях, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об агрессии РФ используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.

При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением агрессивных действий со стороны России у границ Украины.