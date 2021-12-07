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Климов оценил решение конгресса США убрать санкции против РФ из бюджета

Сенатор Климов: в конгрессе понимают, что санкции против РФ вредят США
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Глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов считает, что конгресс США исключил санкции против РФ из оборонного бюджета, поскольку законодатели понимают, что они нанесут вред американской экономике.

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«Одно дело — поговорить, другое — понимать, какой ущерб эти санкции нанесут американской экономике», — сказал политик 7 декабря «РИА Новости».

По мнению Климова, американцы не раз прикрывались темой «агрессии» России против Украины, поэтому «раз агрессии нет, можно и исключить» санкции из бюджета.

Как уточнил сенатор, решение об исключении санкций могло быть принято спонтанно.

Ранее во вторник сообщалось, что законодатели Соединенных Штатов убрали положение о введении санкций против газопровода «Северный поток – 2» из согласованного проекта оборонного бюджета страны на будущий финансовый год. Хотя до этого санкционеры требовали, чтобы данные рестрикции были включены в законопроект по обороне. Кроме того, согласно тексту законопроекта, в оборонный бюджет США также не вошли санкции по суверенному долгу России.

В свою очередь, Белый дом, который выступает против санкций относительно компании — оператора трубопровода, этот шаг республиканцев раскритиковал.

В тот же день премьер-министр федеральной земли Мекленбург – Передняя Померания Мануэла Швезиг раскритиковала подготовку США санкций против принимавших участие в проекте «Северный поток – 2» компаний.

29 ноября представители Республиканской партии в сенате конгресса США единогласно заблокировали проект оборонного бюджета на следующий год. Перед голосованием лидер республиканцев Митч Макконнелл предупредил, что члены партии заблокируют проект документа, поскольку демократы не захотели вносить в него их предложения. В частности, инициатива предполагала наложение дополнительных санкций против «Северного потока – 2». Это предложение вызвало крайнее раздражение сенаторов от Демократической партии.

Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в агрессивных действиях, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об агрессии РФ используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.

При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением агрессивных действий со стороны России у границ Украины.

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