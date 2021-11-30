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Сенаторы США заблокировали проект бюджета с санкциями против РФ

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Представители Республиканской партии единогласно в понедельник, 29 ноября, заблокировали в сенате Конгресса США проект оборонного бюджета страны на будущий финансовый год. Трансляцию заседания вел телеканал C-Span.

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Предполагалось, что в будущем году на оборону будет выделено $770 млрд. В документ включены в том числе и антироссийские санкции.

Для принятия проекта требовалось 60 голосов, однако в итоге его поддержали 45 сенаторов-демократов, «против» — 51 республиканец.

Перед голосованием лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл предупредил, что представители партии заблокируют проект документа, поскольку демократы не захотели вносить в него их предложения. В частности, инициатива затрагивала наложение дополнительных санкций против «Северного потока — 2». Это предложение вызвало крайнее раздражение сенаторов от Демократической партии.

28 ноября, по информации портала Axios, правительство ФРГ призвало конгресс США не вводить санкции против СП-2 в связи с тем, что рестрикции могут ослабить доверие к Соединенным Штатам. Отмечалось, что Германия «полна решимости успешно реализовать» достигнутые двусторонние договоренности от 21 июля, которые, в частности, преследуют цель «удержать Россию от злоупотребления трубопроводом в агрессивных политических целях».

На следующий день представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер заявил, что Берлин отвергает санкции среди союзников. Таким образом он прокомментировал меры США против «Северного потока – 2».

Ранее, 23 ноября, министерство финансов Соединенных Штатов ввело санкции в отношении базирующейся на Кипре компании Transadria и судна Marlin, которые связаны с «Северным потоком – 2». При этом в американском ведомстве уточнили, что рестрикции вводятся на основании закона «О защите энергетической безопасности Европы» от 2019 года.

При этом, как сообщило издания Foreign Policy 24 ноября, администрация президента США Джо Байдена через своих сторонников-демократов в конгрессе добивается исключения санкций против российского газопровода из оборонного бюджета страны. Уточнялось, что действующая администрация Соединенных Штатов хочет предотвратить введение санкций в отношении компаний из ФРГ, связанных с СП-2.

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