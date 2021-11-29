МИД ФРГ заявил о непризнании санкций против «Северного потока — 2»

Берлин отвергает санкции среди союзников. Таким образом в понедельник, 29 ноября, представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер прокомментировал меры США против «Северного потока — 2».

23 ноября министерство финансов Соединенных Штатов ввело санкции в отношении базирующейся на Кипре компании Transadria и судна Marlin, которые связаны с «Северным потоком – 2». При этом в американском ведомстве уточнили, что рестрикции вводятся на основании закона «О защите энергетической безопасности Европы» от 2019 года.

Бургер рассказал, что руководители отделов МИД и министерства энергетики Германии были в Вашингтоне и провели конструктивные переговоры с высокопоставленными представителями администрации США и конгресса. По его словам, ФРГ находится в тесном контакте с администрацией США по реализации совместного заявления по энергетической безопасности и СП-2.

Однако, как указал представитель МИД ФРГ, стороны находятся на разных уровнях в регулярном и конструктивном контакте.

«Мы принципиально отвергаем использование санкций против союзников, поэтому тут (в призыве ФРГ к США — Ред.) не должно быть ничего удивительного», — добавил Бургер в ходе брифинга.

Ранее, 28 ноября, стало известно, что правительство ФРГ призвало конгресс США не вводить санкции против СП-2 в связи с тем, что рестрикции могут ослабить доверие к Соединенным Штатам. Отмечалось, что Германия «полна решимости успешно реализовать» достигнутые двусторонние договоренности от 21 июля, которые, в частности, преследуют цель «удержать Россию от злоупотребления трубопроводом в агрессивных политических целях».

При этом, по информации издания Foreign Policy, администрация президента США Джо Байдена через своих сторонников-демократов в конгрессе добивается исключения санкций против «Северного потока – 2» из оборонного бюджета страны. Уточнялось, что действующая администрация Соединенных Штатов хочет предотвратить введение санкций в отношении компаний из ФРГ, связанных с СП-2.

16 ноября регулятор Германии приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора СП-2. По мнению регулятора, продолжить сертификацию можно будет тогда, когда в ФРГ создадут дочернюю компанию для германской части трубопровода. Министерство энергетики Германии назвало приостановку сертификации регуляторным вопросом и промежуточным этапом в данной процедуре, добавив, что это никак не скажется на энергоснабжении ФРГ.

Строительство СП-2 завершилось 10 сентября. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.