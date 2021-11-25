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Байден намерен добиться исключения санкций против СП-2 из бюджета США

Байден намерен добиться исключения санкций против СП-2 из бюджета США

Foreign Policy: Байден добивается исключения санкций против «Северного потока — 2» из бюджета США
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Администрация президента США Джо Байдена через своих сторонников-демократов в конгрессе добивается исключения санкций против газопровода «Северный поток – 2» из оборонного бюджета страны. Об этом в среду, 24 ноября, пишет издание Foreign Policy.

«Я надеюсь, новых санкций не будет»
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«Госсекретарь Энтони Блинкен и его высокопоставленные помощники звонили в офисы сената на прошлой неделе, призывая их отменить поправки, которые налагают штрафы на ряд организаций, участвующих в реализации трубопровода», — сказано в тексте.

Уточняется, что действующая администрация США хочет предотвратить введение санкций в отношении компаний из ФРГ, связанных с СП-2.

Данная инициатива, как уточняет газета, «вызвала гнев у республиканцев в конгрессе».

Во вторник, 23 ноября, министерство финансов Соединенных Штатов ввело санкции в отношении базирующейся на Кипре компании Transadria и судна Marlin, которые связаны с «Северным потоком – 2». При этом, в американском ведомстве уточнили, что рестрикции вводятся на основании закона «О защите энергетической безопасности Европы» от 2019 года.

По словам депутата бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Яна Нольте, причина новых санкций США заключается в заинтересованности Вашингтона ослабить связи между Россией и Евросоюзом.

16 ноября регулятор Германии приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора СП-2. По мнению регулятора, продолжить сертификацию можно будет тогда, когда в ФРГ создадут дочернюю компанию для германской части трубопровода.

Министерство энергетики ФРГ назвало приостановку сертификации регуляторным вопросом и промежуточным этапом в данной процедуре, добавив, что это никак не скажется на энергоснабжении ФРГ.

Строительство СП-2 завершилось 10 сентября. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.

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