Власти ФРГ попросили Конгресс США не вводить санкции против СП-2

Правительство ФРГ призвало Конгресс США не вводить санкции против «Северного потока – 2» (СП-2) в связи с тем, что рестрикции могут ослабить доверие к Соединенным Штатам. Об этом в воскресенье, 28 ноября, сообщает портал Axios со ссылкой на засекреченный документ немецкого правительства.

Согласно документу, Германия «полна решимости успешно реализовать» достигнутые ранее двусторонние договоренности от 21 июля с целью «укрепить энергетическую безопасность Украины и Европы, а также удержать Россию от злоупотребления трубопроводом в агрессивных политических целях».

По мнению германской стороны, «санкции США в отношении СП-2 подорвут обязательства, данные Германии, ослабят доверие к правительству Соединенных Штатов и поставят под угрозу достижение ранее поставленных задач, включая поддержку Украины.

23 ноября министерство финансов Соединенных Штатов ввело санкции в отношении базирующейся на Кипре компании Transadria и судна Marlin, которые связаны с «Северным потоком – 2». При этом в американском ведомстве уточнили, что рестрикции вводятся на основании закона «О защите энергетической безопасности Европы» от 2019 года.

При этом, по информации издания Foreign Policy, администрация президента США Джо Байдена через своих сторонников-демократов в конгрессе добивается исключения санкций против «Северного потока – 2» из оборонного бюджета страны. Уточнялось, что действующая администрация Соединенных Штатов хочет предотвратить введение санкций в отношении компаний из ФРГ, связанных с СП-2.

16 ноября регулятор Германии приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора СП-2. По мнению регулятора, продолжить сертификацию можно будет тогда, когда в ФРГ создадут дочернюю компанию для германской части трубопровода. Министерство энергетики Германии назвало приостановку сертификации регуляторным вопросом и промежуточным этапом в данной процедуре, добавив, что это никак не скажется на энергоснабжении ФРГ.

21 июля замгоссекретаря США Виктория Нуланд сообщила, что Германия в рамках договоренности с США по проекту газопровода «Северный поток – 2» обязуется добиваться санкций в отношении России, если та будет использовать энергию в качестве оружия против европейских стран.

Кроме того, согласно догоовренностям, Берлин примет меры по поддержке европейского энергорынка; Германия обязана принимать меры вплоть до санкций в отношении России, если она будет ограничивать поставки энергоносителей; Берлин выделит €200 млн на поддержку энергосектора Украины и организует фонд размером в $1 млрд, который обеспечит ее энергобезопасность; Германия поддержит требование США продлить соглашение о транзите российского газа через Украину, истекающее в 2024 году.

Строительство СП-2 завершилось 10 сентября. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.