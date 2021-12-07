США убрали из проекта оборонного бюджета санкции против «Северного потока – 2»

Законодатели Соединенных Штатов убрали положение о введении санкций против газопровода «Северный поток – 2» из согласованного проекта оборонного бюджета страны на будущий финансовый год. Об этом говорится в документе, опубликованном профильным комитетом палаты представителей.

Известно, что до этого санкционеры требовали, чтобы данные рестрикции были включены в законопроект по обороне, который обычно принимается широким консенсусом обеих партий, и даже временно заблокировали его принятие из-за отсутствия этих санкций.

В свою очередь, Белый дом, который выступает против санкций относительно компании – оператора трубопровода, этот шаг республиканцев раскритиковал.

Кроме того, согласно тексту законопроекта, в оборонный бюджет США также не вошли санкции по суверенному долгу России.

Ранее, 3 декабря, портал Axios написал, что ожесточенные споры на Капитолийском холме между противниками и лоббистами «Северного потока – 2» могут оставить США без оборонного бюджета на следующий год. При этом отмечалось, что оборонный бюджет Штатов на следующий финансовый год необходимо принять до 31 декабря.

В тот же день премьер-министр федеральной земли Мекленбург – Передняя Померания Мануэла Швезиг раскритиковала подготовку США санкций против принимавших участие в проекте «Северный поток – 2» компаний. Она назвала неразумной политику Вашингтона, который то выступает соратником ФРГ, то меняет свои взгляды.

30 ноября первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский подчеркнул, что Россия не видит проблем в возмущении американских конгрессменов по поводу трубопровода «Северный поток – 2», поскольку, по его словам, законодательный орган США не имеет к проекту никакого отношения.

29 ноября представители Республиканской партии в сенате конгресса США единогласно заблокировали проект оборонного бюджета на следующий год. Перед голосованием лидер республиканцев Митч Макконнелл предупредил, что члены партии заблокируют проект документа, поскольку демократы не захотели вносить в него их предложения. В частности, инициатива предполагала наложение дополнительных санкций против «Северного потока – 2». Это предложение вызвало крайнее раздражение сенаторов от Демократической партии.

Строительство СП-2 завершилось 10 сентября. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.