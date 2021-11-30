Полянский отверг проблемы РФ из-за заявлений Конгресса США по СП—2

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский во вторник, 30 ноября, во время пресс-конференции заявил, что Россия не видит проблем в возмущении американских конгрессменов по поводу трубопровода «Северный поток — 2», поскольку законодательный орган США не имеет к проекту никакого отношения.

«Это дело России и Германии, мне сложно понять, как с этим связан Конгресс США. Но они могут возмущаться чем угодно, мы в этом не видим проблемы», — цитирует его ТАСС.

По словам дипломата, позиция Москвы относительно санкций против «Северного потока — 2» хорошо известна: они незаконны и противоречат международному праву. Однако, как подчеркнул Полянский, Вашингтон не всегда беспокоится о соответствии своих действий международному праву.

Накануне республиканцы заблокировали в сенате Конгресса США проект оборонного бюджета страны на сумму порядка $770 млрд на будущий финансовый год. Перед голосованием лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл предупредил, что представители партии заблокируют проект документа, поскольку демократы не захотели вносить в него их предложения. В частности, инициатива затрагивала наложение дополнительных санкций против «Северного потока – 2».

28 ноября, по информации портала Axios, правительство ФРГ призвало конгресс США не вводить санкции против СП-2 в связи с тем, что рестрикции могут ослабить доверие к Соединенным Штатам. Отмечалось, что Германия «полна решимости успешно реализовать» достигнутые двусторонние договоренности от 21 июля, которые, в частности, преследуют цель «удержать Россию от злоупотребления трубопроводом в агрессивных политических целях».

На следующий день представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер заявил, что Берлин отвергает санкции среди союзников. Таким образом он прокомментировал меры США против «Северного потока – 2».

Ранее, 23 ноября, министерство финансов Соединенных Штатов ввело санкции в отношении базирующейся на Кипре компании Transadria и судна Marlin, которые связаны с «Северным потоком – 2». При этом в американском ведомстве уточнили, что рестрикции вводятся на основании закона «О защите энергетической безопасности Европы» от 2019 года.