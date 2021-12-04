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«Северный поток — 2» может оставить США без оборонного бюджета

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Ожесточенные споры на Капитолийском холме между противниками и лоббистами «Северный поток — 2» могут оставить США без оборонного бюджета на следующий год. Одна из его поправок касается санкций в отношении газопровода, о которых законодатели никак не могут договориться, пишет 3 декабря портал Axios.

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«Общая картина такова: решение президента Байдена позволить «Северному потоку — 2» развиваться, а также его усилия по блокированию поправки о санкциях в ежегодный законопроект конгресса об оборонном бюджете вызвали ожесточенную борьбу на Капитолийском холме», — говорится в материале.

Авторы уточняют, что не меньшие споры газопровод вызвал и в сенате, где республиканцы угрожают заблокировать национальный бюджет, если лидер большинства Чак Шумер не согласится внести поправку о санкциях.

При этом оборонный бюджет США на следующий финансовый год необходимо принять до 31 декабря.

Байден отменил санкции против оператора Nord Stream 2 весной, чтобы восстановить отношения США с Германией. Белый дом утверждал, что трубопровод был слишком близок к завершению, чтобы блокировать его, а санкции подорвали бы «трансатлантическое единство».

Премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг раскритиковала подготовку США санкций против принимавших участие в проекте «Северный поток — 2» компаний. Она назвала неразумной политику Вашингтона, который то выступает соратником ФРГ, то меняет свои взгляды.

30 ноября первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский подчеркнул, что Россия не видит проблем в возмущении американских конгрессменов по поводу трубопровода «Северный поток — 2», поскольку, по его словам, законодательный орган США не имеет к проекту никакого отношения.

Строительство СП-2 завершилось 10 сентября. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.

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