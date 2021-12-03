В Германии политику США против «Северного потока — 2» назвали неразумной

Премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг раскритиковала подготовку США санкций против принимавших участие в проекте «Северный поток — 2» компаний. Об этом она рассказала 3 декабря журналу Der Spiegel.

Политик указала: вопрос строительства трубопровода не следует смешивать «с вопросами внешней политики».

Она добавила, что «сбита с толку» действиями США, где в конгрессе вновь поднимают тему санкций после того, как правительство ФРГ договорилось с американским о защите германских компаний от санкций. Швезиг отметила, что разрешения для «Северного потока — 2» получены правовым путем.

«Невозможно, чтобы друзья угрожали санкциями. Это абсолютно неразумно. Я очень надеюсь, что попытки оспорить соглашение между правительствами Германии и США прекратятся», — сказала премьер-министр.

Швезиг ранее высказывалась, что те, кто призывает к отказу от газопровода, упускают из виду, что завершение его строительства также отвечает интересам Германии.

«Нам нужен балтийский трубопровод (проходит по дну Балтийского моря. — Ред.) для будущего энергоснабжения Германии. Лучше оставаться в диалоге, чем сносить мосты», — цитирует ее de.rt.com.

1 декабря читатели Der Spiegel отреагировали на блокирование представителями Республиканской партии в сенате конгресса США проекта оборонного бюджета страны на будущий финансовый год. В частности, инициатива затрагивала введение дополнительных санкций против «Северного потока – 2».

Пользователи сети призвали американцев «не совать свой нос в чужие дела». Некоторые высказали мнение, что европейская и энергетическая политика не должна касаться США, поскольку «это дело ФРГ».

30 ноября первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский подчеркнул, что Россия не видит проблем в возмущении американских конгрессменов по поводу трубопровода «Северный поток — 2», поскольку, по его словам, законодательный орган США не имеет к проекту никакого отношения.

Строительство СП-2 завершилось 10 сентября. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.