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Стала известна реакция Путина на угрозу Байдена о введении санкций

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Президент России Владимир Путин на встрече с американским лидером Джо Байденом заявил, что санкции не дают никакого положительного эффекта и для самих США. Об этом рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков 7 декабря на брифинге с журналистами.

«Президент [России] говорил о том, что необходимо российской стороне, что санкции — вещь не новая, [они] принимаются достаточно длительное время, только никакого положительного эффекта ни для США, ни для России, к сожалению, не дают», — передал слова российского лидера Ушаков.

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Помощник Путина заметил: президент США предупредил о новых санкциях и заявил, что существует угроза для «экономики, финансов и политики» России.

При этом опрошенные «Известиями» эксперты сообщили, что переговоры президентов двух стран, несмотря на отсутствие конкретных договоренностей, скорее всего, снизят напряженность между Россией и Западом, связанную с украинским кризисом.

Как пояснил «Известиям» замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов, нынешняя беседа двух лидеров была крайне важна, поскольку за последнее время произошла существенная эскалация напряженности.

Он напомнил, что «Россия предельно четко обозначила крайнюю неудовлетворенность состоянием дел, в первую очередь политикой Украины и Запада в отношении Киева». А Запад, в свою очередь, демонстрировал неготовность идти на уступки и заявлял о «железобетонной позиции введения катастрофических санкций, если Россия применит силу против Украины».

Онлайн-саммит Путина и Байдена состоялся 7 декабря и продлился два часа.

Позже в Кремле заявили, что саммит Россия–США носил откровенный и деловой характер. Уточнялось, что лидеры обсудили реализацию итогов состоявшегося в июне в Женеве российско-американского саммита, а также договорились продолжать диалог между странами.

Кроме того, Джо Байден акцентировал якобы угрожающий характер передвижений российских войск вблизи украинских границ и обозначил санкционные меры, которые США и их союзники были бы готовы применить в случае дальнейшей эскалации обстановки.

Владимир Путин в ответ подчеркнул, что не нужно перекладывать ответственность на плечи России, так как именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у наших рубежей.

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