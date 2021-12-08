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Эксперты оценили вероятность снижения напряженности после разговора Путина и Байдена

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Переговоры президентов РФ и США, несмотря на отсутствие конкретных договоренностей, скорее всего, снизят напряженность между Россией и Западом, связанную с украинским кризисом, считают опрошенные «Известиями» эксперты.

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По мнению американского политолога, директора Центра военно-политического анализа в Hudson Institute Ричарда Вайца, видеовстреча в целом прошла именно так, как и ожидалось, без сенсаций. Другое дело, что разговор позволил провести откровенный обмен мнениями, который должен прояснить позиции каждой из сторон и определить возможные области будущих договоренностей и разногласий, считает эксперт.

«Есть надежда, что встреча охладит напряженность, связанную с Украиной, но основные структурные проблемы украинского кризиса сохранятся», — сказал «Известиям» американский политолог.

Как пояснил «Известиям» замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов, нынешняя беседа двух лидеров была крайне важна, поскольку за последнее время произошла существенная эскалация напряженности.

Он напомнил, что «Россия предельно четко обозначила крайнюю неудовлетворенность состоянием дел, в первую очередь политикой Украины и Запада в отношении Киева». А Запад, в свою очередь, демонстрировал неготовность идти на уступки и заявлял о «железобетонной позиции введения катастрофических санкций, если Россия применит силу против Украины».

Он напомнил: $300 млн, заложенные в проект оборонного бюджета США на помощь Украине, — это в 10 раз меньше, чем ежегодная военная помощь Штатов Израилю. Вашингтон помогает еврейскому государству в объеме почти 3,5 млрд.

«Так что это больше символический жест. Это говорит о том, что США не будут воевать за Украину и даже не намерены корректировать военный баланс между Украиной и Россией», — считает эксперт.

Онлайн-саммит Владимира Путина и Джо Байдена состоялся 7 декабря и продлился два часа.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

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